Вступ України до ЄС: перший етап скринінгу законодавства завершили — Стефанішина
Україна та ЄС завершили перший етап скринінгу українського законодавства на відповідність до європейських норм. Йде підготовка до другої фази.
Про це повідомляє віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішина у Facebook.
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«Після завершення першого етапу скринінгу, до України прибула делегація Європейської комісії, відповідальна за проведення скринінгу з європейського боку, для підготовки нового етапу двосторонніх зустрічей», — зазначила вона.
Під час першого дня консультацій йшлося про методи та підходи проведення наступного етапу оцінки українського законодавства, а також очікування від української сторони.
«Рада привітати всіх нас із завершенням першого етапу — понад 30 пояснювальних сесій у межах процесу офіційного скринінгу. Українські делегації в межах сесій отримали корисний досвід та необхідні знання, щоб продовжувати наш впевнений рух до повноцінного членства. Сподіваюсь, сьогоднішня зустріч дозволить нам якомога краще підготуватись до наступного етапу переговорів», — сказала міністр.
Довідка Finance.ua:
- Європейська комісія розпочала у січні скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.
- «Під час переговорного процесу ми започаткували процес скринінгу та затвердили відповідні секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках скринінгу. Так само, за результатами переговорів, ми розпочинаємо роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою самого переговорного процесу, і, власне обговорили питання щодо (формування) переговорних команд. Це вже те питання, яке ми будемо вирішувати в Києві. З боку Єврокомісії це рішення вже ухвалено», — сказала Стефанішина.
- Тривалість переговорів про вступ України до ЄС буде залежати від конкретних домовленостей із державами-членами. За її словами, багато чого також залежатиме від зміни європейського керівництва після виборів до Європарламенту у 2024 році.
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