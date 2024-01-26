ЄС почав скринінг законів України: Стефанішина розповіла деталі про переговори в Єврокомісії — Finance.ua

ЄС почав скринінг законів України: Стефанішина розповіла деталі про переговори в Єврокомісії Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

ЄС почав скринінг законів України: Стефанішина розповіла деталі про переговори в Єврокомісії

Європейська комісія розпочала скринінг українського законодавства на відповідність до правових норм Європейського Союзу, що є обов’язковою процедурою під час входження до ЄС країни-кандидата.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками переговорів в Європейській комісії заявила віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Читайте також Єврокомісія почала розробляти проєкт переговорної рамки для вступу України

«Під час переговорного процесу ми започаткували процес скринінгу та затвердили відповідні секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках скринінгу. Так само, за результатами переговорів, ми розпочинаємо роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою самого переговорного процесу, і, власне обговорили питання щодо (формування) переговорних команд. Це вже те питання, яке ми будемо вирішувати в Києві. З боку Єврокомісії це рішення вже ухвалено», — сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що скринінг українського законодавства є тривалим, дуже детальним та технічним, який передбачає проведення секторальних зустрічей за всіма напрямками. Сторони погодили графік таких переговорів, які починаються з розгляду фундаментальних прав та реформ.

«По першому блоку переговори можуть тривати місяць-два. Будемо чекати на рішення березневої Європейської ради. Вона має надати імпульс для подальшого переговорного процесу. Будемо сподіватися, виконання Україною чотирьох рекомендацій (на яких наголошувала Єврокомісія. — Ред.) прискорить й ухвалення переговорної рамки для першого раунду переговорів», — заявила Стефанішина.

Вона зауважила, що Європейська комісія прискорює роботу над оцінкою імплементації законопроектів, що були прийняті Україною на виконання цих рекомендацій. Зокрема, це надає можливість підготувати до другого читання та проголосувати закон про лобізм, який є останнім в «олігархічному» пакеті.

Читайте також У Мінфіні прозвітували щодо підготовки до переговорів про вступ до ЄС

У цьому ж контексті відбувається моніторинг діяльності антикорупційних судових органів, — це новий елемент, який спрямований на оцінку ефективності прийнятого законодавства. До цього, за словами Стефанішиної, можуть додатися інші правоохоронні органи, з урахуванням останніх подій в Україні.

«Безумовно, ми працюємо також над імплементацією законодавства про національні меншини. Ми виходимо з того, що в нас хороша динаміка, і щотижня обговорюємо з європейськими колегами, а також з країнами-сусідами, такими як Угорщина й Румунія, наші кроки. Тож сподівання оптимістичні. Я впевнена, що до березня немає жодних обмежень щодо обговорення цих питань», — підкреслила віцепрем'єр.

Читайте також Скільки часу проходило між початком переговорів та вступом країн в ЄС (інфографіка)

Як повідомляє Урядовий портал , під час установчого засідання у рамках переговорного процесу у Брюсселі, що відбулося в гібридному форматі, європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу — оцінки відповідності українського законодавства праву ЄС, що є одним з ключових етапів переговорного процесу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії у рамках скринінгу; підтверджено передачу українській стороні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.

Українська сторона, у свою чергу, презентувала бачення національної переговорної архітектури. Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.