12 держав ЄС наполягають на прогресі щодо України та вступу Молдови до головування Угорщини — Finance.ua

12 держав ЄС наполягають на прогресі щодо України та вступу Молдови до головування Угорщини Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

12 держав ЄС наполягають на прогресі щодо України та вступу Молдови до головування Угорщини

Міністри з 12 країн ЄС закликали розпочати наступні кроки щодо вступу України та Молдови до ЄС до кінця червня, коли уряд Угорщини Віктора Орбана має розпочати шестимісячне головування в Раді ЄС.

Про це пише euronews.com

У листі, адресованому міністру закордонних справ Бельгії Хаджі Лахбіб, уряд якої зараз очолює Раду, міністри вказують, що швидкий прогрес у процесі вступу як Києва, так і Кишинева «підвищить моральний дух і продовжить роботу над реформами в цих країнах».

Згідно з дипломатичними джерелами, лист, про який вперше повідомив Euractiv, був ініціатором з Чехії. Його також підписали міністри закордонних і європейських справ Швеції, Естонії, Фінляндії, Португалії, Латвії, Польщі, Литви, Німеччини, Словенії, Румунії та Словаччини.

Франція також зобов’язується «зробити все» від неї залежне, хоча вона офіційно не підписала листа, щоб «провести першу міжурядову конференцію до кінця місяця», за словами джерела з Єлисейського двору.

12 столиць хочуть, щоб країни-члени ухвалили рамки переговорів — дорожню карту для переговорів про вступ — і розпочали переговори, скликавши перші міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

Обидва кроки вимагають одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, але, за словами дипломатів, Угорщина наразі блокує обидва рішення.

Початок переговорів про вступ України та Молдови було схвалено 27 країнами ЄС ще в грудні, а Угорщина утрималася.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно висловлював заперечення щодо швидкого прогресу щодо вступу України, посилаючись на занепокоєння щодо рівня корупції в країні та відсутності заходів для захисту прав угорської меншини в прикордонному регіоні Закарпаття.

Країни, які чекають у черзі, щоб приєднатися до блоку, повинні здійснити ряд реформ, включаючи судові, конституційні та економічні реформи, перш ніж їх можна вважати готовими до членства. Процес, як відомо, тривалий і в середньому займав близько десяти років для країн, які мають надію.

Початок переговорів є лише одним із серії кроків, усі з яких вимагають одностайної підтримки нинішніх членів ЄС.

У зв’язку з тим, що уряд Орбана повинен взяти на себе головування в Раді ЄС з липня, що дасть йому повноваження визначати порядок денний і головувати на засіданнях міністрів, міністри побоюються, що переговори можуть бути зірвані, якщо Угорщина не поступиться до кінця червня.

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