У ВР розповіли, який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією — Finance.ua

У ВР розповіли, який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією Сьогодні 09:07 — Особисті фінанси

У ВР розповіли, який тариф може бути підвищений слідом за електроенергією

Слідом за підвищенням тарифів на електроенергію можна очікувати нових розцінок на опалення.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Я думаю, не тільки щодо електроенергії нам потрібно очікувати таких „сюрпризів“ від уряду. Тепло як мінімум. Я думаю, це наступне», — зазначив Железняк.

Водночас він не зміг назвати конкретний термін, коли можуть бути підняті тарифи на опалення.

«Не знаю, я не міністр енергетики, слава Богу. Крім того, що не займаюся корупцією, ще не займаюся і цими комунальними послугами. Міністра регіональної політики та інфраструктури у нас немає», — зазначив Железняк.

Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни було голосування за закон про мораторій на підняття тарифів. Говорячи про те, чи є підняття тарифів порушенням мораторію.

«Він там не прямо прописував електроенергію, тому в цьому випадку, моя особиста думка — ні. Але маленький інсайд: [4 червня] парламент частково скасував цей мораторій. Це було в прописаному законі. Там, звісно, правка на правку і правкою поганяє, ніхто цієї правки не помітив. Треба, напевно, депутатам читати закони. Уже коли перечитував, за що ми проголосували, я це побачив. Це часткове скасування мораторію на підвищення тарифів, щоправда, не для побутових споживачів, не для населення, а для промисловості, там це закладено», — каже нардеп.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію становить 4,32 грн/кВт;

як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок. Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними;

при цьому в Держенергонагляді кажуть, що підвищення тарифу на електроенергію не означає, що відключень не буде.



Детально про нові тарифи на електроенергію з 1 червня ми розповідали у статті за посиланням.

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