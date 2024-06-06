Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації — Finance.ua

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Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації

Казна та Політика
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Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації
Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації
В історії Фонду держмайна України зафіксовано найвищий показник активності на онлайн-аукціонах з приватизації. За перші п’ять місяців цього року середня кількість учасників на таких аукціонах склала 5,34, що є рекордом для Фонду.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54, а у 2023 році - 4,8.
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«Позитивна динаміка доводить, що ФДМУ працює відкрито на засадах чесних та конкурентних торгів в електронній системі „Прозорро.Продажі“. А сама приватизація, як ніколи, на часі», — зазначив Коваль.
За його словами, з січня по травень поточного року в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників.
«Вдячний бізнесу, які долучається до приватизаційних аукціонів. Купуючи державні об'єкти сьогодні, ви робите свій вклад в Перемогу. Адже кошти йдуть до держбюджету, із якого фінансуються Сили Оборони», — додав він.
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Фонд державного майна України (ФДМУ) планує влітку 2024 року провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.
Серед інших цікавих активів, є також хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.
За матеріалами:
Діло
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