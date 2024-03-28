З початку року приватизація держмайна принесла бюджету 370 млн гривень — Finance.ua

З початку року приватизація держмайна принесла бюджету 370 млн гривень Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

З початку року приватизація держмайна принесла бюджету 370 млн гривень

З початку року надходження до державного бюджету від приватизації державного майна становлять 370 млн гривень.

Про це в інтерв'ю виданню «Телеграф» повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

«У нашому держбюджеті затверджено завдання для Фонду державного майна — 4 млрд гривень від приватизації та 800 млн гривень від оренди. Скажу, що рік почався досить жваво. Ми вже маємо на середину березня проведених успішних аукціонів на понад 900 млн гривень (до бюджету фактично надійшло 370 млн гривень)», — сказав Коваль.

За його словами, з початку року надходження до державного бюджету від оренди державного майна становлять понад 200 млн гривень.

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Нагадаємо, у державному бюджеті на 2024 рік закладено 4 млрд гривень надходжень від приватизації.

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