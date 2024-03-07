Велика приватизація-2024: які об'єкти планують виставити на продаж — Finance.ua

Велика приватизація-2024: які об'єкти планують виставити на продаж Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Україна планує цього року відновити велику приватизацію. До неї відносять об'єкти, балансова вартість яких перевищує 250 млн гривень. Наразі відомо, що на продаж хочуть виставити пакети акцій 17 підприємств енергетичної та харчової галузей, видобувної, хімічної та переробної промисловості, машино- та приладобудування та інші.

Про це пише «Слово і діло».

Що це за підприємства, і чи намагалася держава продати їх раніше

Із 17 державних підприємств, які планують виставити на продаж, раніше намагалися продати три: ПАТ «Центренерго», АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», ПАТ «Одеський припортовий завод».

«Одеський припортовий завод» знаходиться у місті Южне Одеської області. Це великий виробник аміаку та карбаміду. Завод намагаються продати вже багато років. У жовтні 2016 року уряд затвердив стартову ціну підприємства — мінімум 5,16 млрд гривень за 99,567% акцій.

Одна з найбільших державних енергетичних компаній «Центренерго» теж не новачок у списку на приватизацію — перша спроба продати підприємства була в 2013 році. В 2018-му була чергова спроба: на продаж виставили 78,3% пакету акцій компанії за стартовою ціною майже 6 млрд гривень.

«Об'єднана гірничо-хімічна компанія» займається розробкою титано-цирконієвих родовищ та виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів. Держава хоче продати 100% акцій, у червні 2021 року їхня стартова вартість була визначена в 3,7 млрд гривень.

Із підприємств енергетичної галузі, окрім «Центренерго», хочуть продати 65% акцій ПрАТ «Харківенергозбут».

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У списку на приватизацію чотири підприємства машино- та приладобудування: ПрАТ «Азовмаш» (50% акцій), АТ «Дніпровський електровозобудівний завод» (100%), АТ «Завод «Електроважмаш» (100%) та АТ «Українські енергетичні машини» (75,22%).

З підприємств хімічної промисловості приватизувати, крім ОПЗ, хочуть «Сумихімпром» (99,99% акцій). До списку на приватизацію підприємство включили ще у 2018 році, але продаж на аукціоні був неможливим через розгляд у суді справи про банкрутство. У листопаді 2023 року Фонд державного майна виграв суд і домігся закриття справи.

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Готується до приватизації ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», підприємства переробної промисловості АТ «Оріана» (99,99% акцій), ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (51%, це єдиний у Європі виробник губчастого титану), ДП «Завод алюмінієвої фольги» (виробник первинного алюмінію).

Крім того, планується продати 70,7% акцій ПрАТ «Індор», виробника інсулінів.

Також держава хоче продати компанію «Украгролізинг» (100% акцій), ДП «Уманський лікеро-горілчаний завод» та ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (66,65%). Останнє підприємство є власником столичного ТРЦ Ocean Plaza.

Інфографіка: «Слово і діло»

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