Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 534 мільйони — Finance.ua
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Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 534 мільйони

Казна та Політика
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Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 534 мільйони
Із початку року Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах 534 мільйони
Фонд державного майна України із початку 2024 року вже провів 31 успішний приватизаційний аукціон і розраховує залучити до бюджету близько 534 млн грн.
Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» голова ФДМУ Віталій Коваль.
«Ми почали рік дуже активно, і в порівнянні з січнем минулого року до державного бюджету надійде на кілька десятків мільйонів гривень. Так, з початку року вже відбувся 31 успішний аукціон і до державного бюджету буде залучено близько 534 млн грн», — розповів Коваль.
Також очільник ФДМУ нагадав, що у січні до держбюджету надійшли перші кошти підсанкційних осіб — 32 млн грн, частина з яких була отримана від націоналізованих підприємств російського олігарха Олега Дерипаски.
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«В орбіті Дерипаски в Україні було 11 підприємств, і ці отримані кошти — кошти одного з цих підприємств», — зазначив голова Фонду держмайна.
Він також додав, що початок вилучення коштів підсанкційних осіб в Україні має слугувати прикладом для інших країн, які долучилися до санкційного треку.
«Ми таким чином всім країнам показуємо: Україна почала працювати із санкційними активами — тепер черга за вами. Якщо ми не будемо стягувати ці активи, то і інші держави будуть баритися із цим», — сказав Коваль.
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Як повідомлялося, у лютому 2023 року за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній «Глухівський кар'єр кварцитів», «Хустський кар'єр» та «Жежелівський кар'єр».
Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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