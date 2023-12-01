Фонд держмайна анонсував плани приватизації на 2024 рік — Finance.ua
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Фонд держмайна анонсував плани приватизації на 2024 рік

Казна та Політика
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У 2024 році Фонд держмайна запланував не лише продаж підприємств у рамках великої приватизації, але аукціони з оренди, зокрема, державних земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль під час зустрічі з регіональним директором Інституту глобальних змін Тоні Блера (TBI), Ніколасом Дунаїсом.
«Сьогодні час пошуку внутрішніх резервів держави», — сказав голова Фонду держмайна.
Велика приватизація, запланована на 2024 рік, передбачає виставлення на ринок таких активів, як Одеський припортовий завод, «Центренерго», Об'єднана гірничо-хімічна компанія, «Українські енергетичні машини», «Електроважмаш» та «Сумихімпром».
«Наразі вже активно відбувається процес малої приватизації об'єктів, а найближчим часом плануємо виставити на ринок об'єкти великої приватизації зі стартовою вартістю від 250 млн грн», — анонсував Коваль.
Також у 2024 році планується розпочати аукціони з оренди сільськогосподарських земель, що перебувають у державній власності.
Крім того, Фонд державного майна виступить як найбільший власник brownfield-активів, представляючи неактивні або покинуті підприємства з вже підключеними комунікаціями, які активно включаються в процес приватизації.
У цьому зв’язку Віталій Коваль наголосив, що Фонд відкритий для рішучих інвесторів.
«Саме зараз виникає сприятливий момент для інвестицій в Україну», — зазначив очільник ФДМУ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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