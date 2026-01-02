0 800 307 555
День фінансів: виплати 50 тис. грн на дітей, бізнес українців у Польщі, Резерв+ дистанційно

4
У п’ятницю, 2 січня, ми розбирались, як зміняться податки та регулювання від січня. Читайте деталі у статті:
Податки та регулювання: що змінюється від 1 січня
«Дитячі» 50 тисяч гривень
З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає при народженні дитини одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.
НБУ назвав банки, де в 2026 році заплановані перевірки
Національний банк України у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках.
  • А от долар м’яко розпочав 2026 рік після найбільшого річного падіння за 8 років.
Іспит на посвідчення водія
Міністерство цифрової трансформації має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році. Про це заявив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пенсії у військових з інвалідністю
Адвокат адвокатського об’єднання ETERNIX Анастасія Капустинська розповіла, яка військова пенсія в Україні буде у новому році.
Де найвища і найнижча оренда житла
Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн. Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.
Оформлення паспортів та довідок з 2026 року
З січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта: громадянина України, ІD-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.
«Резерв+» дистанційно
Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції постановки на військовий облік через мобільний застосунок Резерв+.
ІТ-фахівці поєднують кілька ролей
Більшість айтівців (73%) виконують одну роль на поточній посаді. Тоді як 27% поєднують кілька ролей на одній роботі.
  • До речі, екперт каже про нову хвилю скорочень через ШІ: які посади під загрозою.
В Україні офіційно запрацював Defence City
Офіційно стартувала системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва — Defence City. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив у Телеграмі.
Рекордна кількість бізнесів у Польщі
В 2025 році громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems