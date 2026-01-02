Деградація економіки рф: «РЖД» урізає інвестиції третій рік поспіль Сьогодні 21:33

Деградація економіки рф: «РЖД» урізає інвестиції третій рік поспіль

російська залізниця третій рік рік поспіль урізає інвестиції. Зокрема, інвестиційна програма на 2026 рік скорочена майже на п’яту частину, що демонструє визнання управлінського провалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

Розвідники наголосили, що на тлі хронічної стагнації транспортної системи таке урізання фінансування лише прискорює її деградацію. Наразі замість розвитку та модернізації більшість ресурсів спрямовують на «примітивне утримання зношених фондів та мінімальне забезпечення безпеки перевезень.

«Особливо критичною є ситуація з чотирма проєктами, що мали збільшити пропускну спроможність підходів до балтійських портів. Судячи з фінансування, їх реалізація у 2026 році фактично зірвана. Це означає, що стратегічні напрямки залишаються заблокованими, а економіка втрачає можливості для експорту», — йдеться у повідомленні.

У СЗРУ зазначили, що падіння інвестицій триває вже третій рік поспіль, що вказує на системну кризу транспортної інфраструктури.

Це у свою чергу призводить до того, що ключові проєкти не реалізуються, підрядники залишаються без роботи, а залізнична мережа занепадає.

«Це не просто проблеми окремої галузі — це відображення загальної деградації економіки росії, яка не здатна підтримувати навіть базові інвестиційні програми», — сказано у публікації.

Додатковим сигналом цієї слабкості стало рішення відкласти на три роки початок будівництва «арктичного залізничного коридору — Північного широтного ходу, вартість якого перевищує 800 млрд російських рублів. Як пише розвідка, джерела фінансування так і не визначені, тож перспективи проєкту примарні.

«На цьому тлі плани уряду „відродити дирижаблі“ є фактично відчайдушною спробою створити ілюзію технологічного розвитку. Концепція до 2035 року називає вантажні та пасажирські дирижаблі „перспективною технологією“, але в умовах системного дефіциту коштів і провалу ключових інфраструктурних проєктів такі заяви лише підкреслюють хаотичність і безпорадність транспортної політики», — додали у СЗРУ.

Резюмуючи все вищевказане, розвідники дійшли висновку, що тональність ринку очевидна: інвестиції скорочуються, проєкти зриваються, а стратегічні плани перетворюються на фантазії.

Нагадаємо, у вересні в Центрі протидії дезінформації повідомили, що вантажні перевезення компанії «Российские железные дороги» падають. Причому вони просіли до мінімуму. Це торкнулося відразу декількох стратегічних секторів — від нафти і металів до зерна.

