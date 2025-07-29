День фінансів: вилучення монет 10 копійок, 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні, мобілізація чоловіків 60+ — Finance.ua

День фінансів: вилучення монет 10 копійок, 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні, мобілізація чоловіків 60+ Сьогодні 17:45

У вівторок, 29 липня, зібрали все важливе: що буде з дозволами для бізнесу, монетами в 10 та 50 копійок, військовою підготовкою у ВНЗ і виплатами при народженні дитини.

Вилучення монет 10 копійок

Національний банк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Це рішення дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша — попит на них стабільний, особливо в торгівлі. Тому їх і далі карбуватимуть та поповнюватимуть обіг.

Зеленський підписав низку законів:

Закон, який передбачає виплату 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні. Відомо, що ця сума не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон. Закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану. Контракт укладатимуть строком на один рік з можливістю продовження. Закон, який відновлює обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Ринок нерухомості в Україні та Європі

Як повідомляє ЛУН, у першому кварталі 2025 року в Україні розпочалося будівництво 22 698 нових квартир. Загальна площа майбутнього житла становить 1,4 млн кв. м. Це на 35% квартир більше, ніж за той же період торік. Найбільше нового житла почали будувати в Київській області — 9 292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів. Це найбільший обсяг серед усіх регіонів.

Також, за даними ЛУН, на вторинному ринку середня ціна двокімнатної квартири у столиці дорівнює 100 тисяч доларів. За останні півроку вартість такого житла в столиці зросла на 4%.

Водночас, за даними Єuronews, найдорожчим містом у Європі залишається Лондон (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевшим — Афіни (595 євро).

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Рекордний прибуток ПриватБанку

ПриватБанк за підсумками першого півріччя 2025 року досяг рекордного фінансового результату — 34,9 млрд гривень чистого прибутку після сплати 25% податку на прибуток. Також ПриватБанк направив до бюджету 32,1 млрд грн дивідендів.

🔒 Уявіть ситуацію: ви зайшли в Інтернет-банк, щоб провести якийсь платіж, зробити переказ на картку в іншому банку чи просто сплатити комунальні послуги… Раптом виявляєте, що кошти на рахунку заблоковані й ви не можете користуватися власними грошима. Як вчинити в цій ситуації, детально пояснюємо в новій статті:

Додамо, що НБУ затвердив порядок авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг у межах запуску відкритого банкінгу, який стартує з 1 серпня 2025 року відповідно до закону України «Про платіжні послуги».

Виплати за народження дитини

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Як свідчить проєкт закону, серед виплат, на які зможуть розраховувати батьки: допологова допомога вагітним жінкам, одноразова допомога при народженні дитини, допомога з догляду за дитиною до 1 року, допомога на догляд у межах програми «єЯсла».

Застарілі дозволи та ліцензії

Кабмін подав до ВР два законопроєкти № 13553 та № 13554, якими пропонується спростити умови ведення бізнесу через скасування низки дозвільних інструментів. Перший документ вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Другий має на меті усунути 63 застарілі або дублюючі дозвільні інструменти.

ТОП-10 найкращих електрокросоверів

Кросовери — найпопулярніший автомобільний сегмент у світі, тому не дивно, що саме такі електромобілі користуються попитом. Британське видання WhatCar обрало топ 10 кращих електрокросоверів на ринку. Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів нових авто. На першому місці опинився Kia EV3.

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Країни із високим рівнем доходу

У світі зросла кількість країн із високим рівнем доходу — таких зараз до 40% від загальної кількості. Для порівняння: у 1987 році таких було лише 25%. У той же час частка країн з низьким рівнем доходу скоротилася до 12%. Європа залишається лідером у цьому рейтингу — понад дві третини її країн належать до цієї групи. Україну дослідники віднесли до категорії країн з доходами вище середнього.

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