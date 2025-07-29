З серпня з рахунками українців зможуть працювати компанії без банківської ліцензії — Finance.ua

З серпня з рахунками українців зможуть працювати компанії без банківської ліцензії Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

З серпня з рахунками українців зможуть працювати компанії без банківської ліцензії

Національний банк України затвердив порядок авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг у межах запуску відкритого банкінгу, який стартує з 1 серпня 2025 року відповідно до закону України «Про платіжні послуги».

Про що йдеться

Новий документ визначає вимоги до юридичних осіб, які хочуть отримати доступ до рахунків користувачів та надавати платіжні послуги, не будучи банками.

Для цього компанії мають пройти процедуру авторизації шляхом включення до Реєстру платіжної інфраструктури, що веде НБУ.

Постанова № 81 від 25 липня 2025 року встановлює:

умови та процедуру авторизації заявників;

перелік документів для подання;

вимоги до ділової репутації керівництва та власників;

механізми включення або виключення з Реєстру;

правила залучення третіх осіб і технологічних операторів;

порядок розширення або звуження обсягу дозволеної діяльності;

процедуру припинення авторизації.

Також Нацбанк вніс зміни до чинного Положення про реєстрацію платіжних систем і операторів інфраструктури. Відтепер інформаційна довідка про технологічного оператора має включати відомості про надання ним послуг саме у сфері відкритого банкінгу.

Для чого це

Нова нормативна база має забезпечити прозорий і контрольований доступ до фінансових даних користувачів для учасників відкритого банкінгу, що не є банками, але надають платіжні сервіси.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.