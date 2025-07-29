Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії — Finance.ua
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Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії

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Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії
Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії
Кабмін подав до ВР два законопроєкти № 13553 та № 13554, якими пропонується спростити умови ведення бізнесу через скасування низки дозвільних інструментів.
Про це повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Що саме хочуть скасувати

Перший документ (№ 13553) вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:
  • скасування адміністративної відповідальності за заняття народною медициною (цілительством) і за здійснення штучного впливу на атмосферні явища в господарських цілях — з огляду на скасування відповідних дозволів;
  • перегляд санкцій у сфері охорони культурної спадщини — з урахуванням скасування дозволів на зміну призначення пам’яток та проведення робіт на їх території.
Другий (№ 13554) має на меті усунути 63 застарілі або дублюючі дозвільні інструменти, зокрема:
  • у сфері охорони здоров’я — скасування дозволу на заняття народною медициною та сертифікату про реєстрацію небезпечного чинника;
  • у сферах охорони повітря та водних ресурсів — скасування дозволів на діяльність щодо зміни стану атмосфери, погодження меж санітарних зон та ін.;
  • у сільському господарстві, мисливстві та лісовому секторі — скасування понад 20 дозволів, включно з вирубкою насінників і переселенням диких тварин;
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  • у галузі енергетики та будівництва — скасування погоджень архітектурних проєктів та свідоцтв на вибухові матеріали;
  • у сфері культури, освіти, інвестицій — скасування дозволів на застосування металошукачів на об’єктах культурної спадщини, створення підрозділів іноземних університетів, проведення спільної інвестдіяльності тощо.
Законопроєкти вже зареєстровані у парламенті та передані на розгляд керівництву.
За матеріалами:
Finance.ua
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