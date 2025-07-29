Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії — Finance.ua

Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії Сьогодні 13:38

Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії

Кабмін подав до ВР два законопроєкти № 13553 та № 13554 , якими пропонується спростити умови ведення бізнесу через скасування низки дозвільних інструментів.

Про це повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Що саме хочуть скасувати

Перший документ (№ 13553) вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:

скасування адміністративної відповідальності за заняття народною медициною (цілительством) і за здійснення штучного впливу на атмосферні явища в господарських цілях — з огляду на скасування відповідних дозволів;

перегляд санкцій у сфері охорони культурної спадщини — з урахуванням скасування дозволів на зміну призначення пам’яток та проведення робіт на їх території.

Другий (№ 13554) має на меті усунути 63 застарілі або дублюючі дозвільні інструменти, зокрема:

у сфері охорони здоров’я — скасування дозволу на заняття народною медициною та сертифікату про реєстрацію небезпечного чинника;

у сферах охорони повітря та водних ресурсів — скасування дозволів на діяльність щодо зміни стану атмосфери, погодження меж санітарних зон та ін.;

у сільському господарстві, мисливстві та лісовому секторі — скасування понад 20 дозволів, включно з вирубкою насінників і переселенням диких тварин;

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у галузі енергетики та будівництва — скасування погоджень архітектурних проєктів та свідоцтв на вибухові матеріали;

у сфері культури, освіти, інвестицій — скасування дозволів на застосування металошукачів на об’єктах культурної спадщини, створення підрозділів іноземних університетів, проведення спільної інвестдіяльності тощо.

Законопроєкти вже зареєстровані у парламенті та передані на розгляд керівництву.

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