Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії — Finance.ua

Бізнесу планують скасувати 63 застарілі дозволи та ліцензії
Кабмін подав до ВР два законопроєкти № 13553 та № 13554, якими пропонується спростити умови ведення бізнесу через скасування низки дозвільних інструментів.
Про це повідомив постійний представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Що саме хочуть скасувати
Перший документ (№ 13553) вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:
- скасування адміністративної відповідальності за заняття народною медициною (цілительством) і за здійснення штучного впливу на атмосферні явища в господарських цілях — з огляду на скасування відповідних дозволів;
- перегляд санкцій у сфері охорони культурної спадщини — з урахуванням скасування дозволів на зміну призначення пам’яток та проведення робіт на їх території.
Другий (№ 13554) має на меті усунути 63 застарілі або дублюючі дозвільні інструменти, зокрема:
- у сфері охорони здоров’я — скасування дозволу на заняття народною медициною та сертифікату про реєстрацію небезпечного чинника;
- у сферах охорони повітря та водних ресурсів — скасування дозволів на діяльність щодо зміни стану атмосфери, погодження меж санітарних зон та ін.;
- у сільському господарстві, мисливстві та лісовому секторі — скасування понад 20 дозволів, включно з вирубкою насінників і переселенням диких тварин;
Читайте також
- у галузі енергетики та будівництва — скасування погоджень архітектурних проєктів та свідоцтв на вибухові матеріали;
- у сфері культури, освіти, інвестицій — скасування дозволів на застосування металошукачів на об’єктах культурної спадщини, створення підрозділів іноземних університетів, проведення спільної інвестдіяльності тощо.
Законопроєкти вже зареєстровані у парламенті та передані на розгляд керівництву.
Поділитися новиною