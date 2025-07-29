Які країни мають найвищі доходи на душу населення — мапа Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

Які країни мають найвищі доходи на душу населення — мапа

У світі зросла кількість країн із високим рівнем доходу — таких зараз до 40% від загальної кількості. Для порівняння: у 1987 році таких було лише 25%. У той же час частка країн з низьким рівнем доходу скоротилася до 12%.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Visual Capitalist.

Для аналітики експерти використали оновлену щорічну класифікацію країн за рівнем доходів від Світового банку. Вона базується на валовому національному доході (ВНД) на душу населення за методологією Atlas і охоплює 223 економіки, зокрема десятки територій.

Хто входить до групи з високими доходами

Щоб потрапити до категорії країн із високими доходами, країна повинна була мати ВНД понад 13 936 доларів на душу населення.

Європа залишається лідером у цьому рейтингу — понад дві третини її країн належать до цієї групи. У топі також країни Східної Азії та Тихоокеанського регіону — Японія, Південна Корея, Сінгапур та інші.

Новачок рейтингу — Коста-Рика, яка цього року вперше піднялася до групи з високими доходами.

Більшість країн мають середні доходи

Країни зі середнім рівнем доходу становлять майже половину рейтингу та поділяються на дві підгрупи:

з доходами вище середнього (55 країн);

з доходами нижче середнього (50 країн).

До цієї категорії входять такі великі економіки, як Китай, Індія, Бразилія, Індонезія та Туреччина. Їхній ВНД на душу населення коливається від 1 100 до 13 900 доларів США.

Україну дослідники віднесли до категорії країн з доходами вище середнього, що означає що місцевий ВНД становить від 4 496 до 13 935 доларів США на одну людину.

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Серед нещодавніх змін:

Кабо-Верде та Самоа підвищили статус до «вище середнього»;

Намібія повернулася до групи з нижчими доходами через зниження темпів у гірничодобувній галузі.

Найменш заможні — переважно в Африці

У групі з низьким рівнем доходу залишаються 25 країн, переважно в Африці на південь від Сахари, а також у зонах конфліктів. Ці країни мають ВНД менше ніж 1 135 доларів на людину, що обмежує їхні фінансові ресурси та доступ до інвестицій.

Попри це, ситуація покращується: у 1987 році таких країн було 30%, а нині — лише 12%. Це свідчить про поступовий прогрес, хоча зменшення бідності уповільнюється, і досягнення наступного етапу вимагає значно більше зусиль.

Нагадаємо, за даними Світового Банку , з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб. За 2 роки рівень бідності населення в Україні, за даними СБ, зріс майже удвічі — з 20% до 37%.

У Мінсоцполітики також визнають , що рівень бідності в Україні є таким, з яким важко миритися і який суттєво перевищує показники в інших країнах.

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