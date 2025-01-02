У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику бідності (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику бідності (інфографіка) Сьогодні 10:34

У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику бідності (інфографіка)

У 2024 році 16,2% населення ЄС — або близько 71,7 мільйона людей — перебували під загрозою бідності.

Рівень ризику бідності базується на національних порогах бідності, а на карті представлено ризик бідності на регіональному рівні з використанням номенклатури територіальних одиниць для статистики.

Про це пише Євростат

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На регіональному рівні в 10 регіонах ЄС частка людей, яким загрожує бідність, перевищує 30%.

Найвищі частки були виявлені в найвіддаленішому регіоні Франції, Гайані, де більше половини (53,0%) людей перебували на межі бідності, за нею йшли Калабрія (40,6%) та Сицилія (38,0%) в Італії.

Натомість у 26 регіонах частка менше 10%.

У румунському регіоні Бухарест-Ілфов був найнижчий рівень людей, яким загрожує бідність (2,1%), випереджаючи італійський регіон Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3,1%) і бельгійський регіон Prov. Східна Фландрія (5,4%).

Довідка Finance.ua:

У 2023 році середня заробітна платав Євросоюзі становила 37,9 тис. євро на рік, що на 6,5% більше за рівень роком раніше (35,6 тис.).

Найвищий показник зафіксовано в Люксембургу (81,1 тис. євро), далі йдуть Данія (67,6 тис. євро) та Ірландія (58,7 тис. євро). Найнижчі зарплати в Болгарії (13,5 тис. євро), Угорщині (16,9 тис. євро) і Греції (17 тис. євро).

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