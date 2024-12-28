Яка середня заробітна плата в Євросоюзі у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Яка середня заробітна плата в Євросоюзі у 2023 році (інфографіка)
У 2023 році середня заробітна плата в Євросоюзі становила 37,9 тис. євро на рік, що на 6,5% більше за рівень роком раніше (35,6 тис.),. Про це йдеться в повідомленні Eurostat.
Найвищий показник зафіксовано в Люксембургу (81,1 тис. євро), далі йдуть Данія (67,6 тис. євро) та Ірландія (58,7 тис. євро).
Найнижчі зарплати в Болгарії (13,5 тис. євро), Угорщині (16,9 тис. євро) і Греції (17 тис. євро).
Витрати
Витрати домогосподарств у країнах Європейського союзу 2023 року збільшилися лише на 0,5%, повідомляють у пресрелізі статистичного управління ЄС.
Для порівняння, у 2022 році цей показник зріс на 5,7%.
Витрати населення на ресторани і готелі минулого року збільшилися на 4,6%, на транспорт — на 4,3%, на відпочинок і культуру — на 3%.
Тим часом витрати на меблі, побутову техніку та поточне обслуговування будинку продемонстрували найсуттєвіше зниження — на 4,9%.
Крім того, європейці скоротили витрати на продукти харчування та безалкогольні напої (-3,7%), а також алкоголь і тютюнові вироби (-2,2%).
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Довідка Finance.ua:
- У вересні 2023 року Рада Європи прийняла рішення про продовження терміну надання тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року. А це значить, що кожен біженець, який перетинає кордон, має право на проживання, працевлаштування та отримання соціальної допомоги на території ЄС.
- Легальне працевлаштування біженців допомагає наповнювати місцеві бюджети, адже сплачені ними податки компенсують витрати на виплату соціальної допомоги, а також медичний та юридичний супровід мігрантів.
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