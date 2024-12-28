Яка середня заробітна плата в Євросоюзі у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Яка середня заробітна плата в Євросоюзі у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Яка середня заробітна плата в Євросоюзі у 2023 році (інфографіка)

в Євросоюзі становила 37,9 тис. євро на рік, що на 6,5% більше за рівень роком раніше (35,6 тис.),. Про це йдеться в повідомленні У 2023 році середня заробітна платав Євросоюзі становилаєвро на рік, щоза рівень роком раніше (35,6 тис.),. Про це йдеться в повідомленні Eurostat

Найвищий показник зафіксовано в Люксембургу (81,1 тис. євро), далі йдуть Данія (67,6 тис. євро) та Ірландія (58,7 тис. євро).

Найнижчі зарплати в Болгарії (13,5 тис. євро), Угорщині (16,9 тис. євро) і Греції (17 тис. євро).

Витрати

Витрати домогосподарств у країнах Європейського союзу 2023 року збільшилися лише на 0,5%, повідомляють у пресрелізі статистичного управління ЄС.

Для порівняння, у 2022 році цей показник зріс на 5,7%.

Витрати населення на ресторани і готелі минулого року збільшилися на 4,6%, на транспорт — на 4,3%, на відпочинок і культуру — на 3%.

Тим часом витрати на меблі, побутову техніку та поточне обслуговування будинку продемонстрували найсуттєвіше зниження — на 4,9%.

Крім того, європейці скоротили витрати на продукти харчування та безалкогольні напої (-3,7%), а також алкоголь і тютюнові вироби (-2,2%).

Довідка Finance.ua:

У вересні 2023 року Рада Європи прийняла рішення про продовження терміну надання тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року. А це значить, що кожен біженець, який перетинає кордон, має право на проживання, працевлаштування та отримання соціальної допомоги на території ЄС.

Легальне працевлаштування біженців допомагає наповнювати місцеві бюджети, адже сплачені ними податки компенсують витрати на виплату соціальної допомоги, а також медичний та юридичний супровід мігрантів.

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