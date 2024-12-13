День фінансів: військова допомога від США, мільярд на дрони, рейтинг безкоштовних кредиток — Finance.ua

День фінансів: військова допомога від США, мільярд на дрони, рейтинг безкоштовних кредиток Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 13 грудня, розповімо про нову систему для бізнесу, потенціал від легалізації крипторинку та найкращі кредитні картки.

Військова допомога від США. Сполучені Штати Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Також США заборонили видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, яких вважають відповідальними за підрив демократії в країні.

Мільярд на дрони. Міністерство оборони Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників. Зазначені кошти будуть перераховані безпосередньо бригадам для фінансування найбільш важливих потреб.

Курс долара. Протягом 2024 року курс гривні Протягом 2024 року курс гривні зазнав значних змін . Якщо на початку року позначка була ще на рівні 38 гривень, то вже наприкінці року ціна перевалила за 41 гривню. Водночас пік росту курсу долара припав на кінець весни та літо. Очікується, що до кінця року офіційний курс долара щодо гривні може не дотягти до раніше прогнозованої та закладеної в бюджет позначки у 42,10 гривні.

Обмеження банківських переказів. Днями українські банки підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Як Днями українські банки підписали меморандум про прозорість банківських послуг. Як розповів старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай, Нацбанк прагне обмежити проблему дропів 一 використання рахунків фізосіб та ФОПів для проведення тіньових платежів та відмивання грошей. За його словами, банки самостійно встановлюватимуть критерії ризиковості, і керуватимуться потребою мінімізувати обсяги тіньових платежів через свої установи.

Які саме обмеження вводяться, для яких категорій громадян великі ризики та чому обмеження вводиться на рівні окремих банків — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Шукаєте кредитну картку, за яку не потрібно платити? Finance.ua полегшив вам вибір і склав рейтинг безкоштовних кредиток. Ми вивчили всі картки, що випускаються українськими банками, відібрали ті, якими можна користуватися безкоштовно, і порівняли їх за 11 критеріями:

Рішення про наступний транш від МВФ. 20 грудня Виконавча рада МВФ 20 грудня Виконавча рада МВФ збереться для обговорення результатів Шостого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. За попередньою інформацією, МВФ може ухвалити рішення про надання Україні до 1,1 мільярда доларів.

Зі свого боку, Національний банк вважає , що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Електронна система для бізнесу. До І кварталу 2026 року в Україні До І кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка значно спростить ведення бізнесу. Система автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні.

Нагадаємо, що підприємці можуть вносити зміни у ФОП через мобільний застосунок «Дія». Процес займає до 10 хвилин та дозволяє оновити особисті дані, адресу та види діяльності онлайн.

Дозвіл на придбання Ідея Банку. АМКУ АМКУ надав дозвіл акціонеру групи «ТАС» Сергію Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк». Наступним і водночас фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ «Ідея Банк».

Потенціал легалізації ринку криптовалют. Україна отримала б до 15 мільярдів у бюджет від легалізації крипторинку, Україна отримала б до 15 мільярдів у бюджет від легалізації крипторинку, зазначають у Мінцифри. Українці становлять 2,5% від загального вебтрафіку користувачів у світі.

Повернення біженців з-за кордону. Як Як розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько, біженці повертатимуться з різних причин. Наприклад, повертатися будуть ті, хто мав в Україні гарну спеціалізацію, гарну кар’єру, а в ЄС змушені працювати на низьковаліфікованих роботах.

Додамо, що міністр розвитку Польщі Кшиштоф Пашик визнав , що обіцяної державної програми кредитів на житло 0−1,5% не буде. У першому кварталі 2025 року обіцяють представити нову комплексну програму житлового будівництва.

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