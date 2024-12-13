США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів — Finance.ua
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США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів

Казна та Політика
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США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів
США виділили пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів
Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
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Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.
Оголошений пакет допомоги включатиме таке озброєння:
  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • безпілотні літальні апарати (UAS);
  • протимінні машини, захищені від засідок (MRAPs);
  • високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWVs);
  • легкі тактичні автомобілі;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • ракети TOW;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • гранати і тренувальне обладнання;
  • обладнання і боєприпаси для підривних робіт.
Також у суму закладені запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
За словами Блінкена, допомогу виділять з військових запасів США.
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Нагадаємо, радник Джо Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що президент США погодив новий пакет допомоги Україні. Зазначалося, що це буде вже 72-й такий пакет.
Вміст нової допомоги не розкривався. Кірбі лише сказав, що Україну забезпечать додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою.
Водночас високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав у коментарі ЗМІ, що до середини січня Штати планують доставити в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби.
За матеріалами:
УНІАН
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