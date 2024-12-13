США вводять візові санкції проти грузинських чиновників — Finance.ua

США вводять візові санкції проти грузинських чиновників
США заборонять видавати візи приблизно 20 чиновникам Грузії, яких вважають відповідальними за підрив демократії в країні.
Про це повідомив Державний департамент США.
Імен чиновників, яким заборонять видавати візи, не вказують, але Держдеп зазначає, що мова про міністрів, членів парламенту, співробітників правоохоронних органів і служб безпеки, а також приватних осіб.
«Сполучені Штати рішуче засуджують триваюче, жорстоке і невиправдане насильство партії „Грузинська мрія“ проти грузинських громадян, зокрема протестувальників, представників медіа, правозахисників та опозиційних діячів», — йдеться в повідомленні.
У Держдепі додали, що готують додаткові заходи, включаючи санкції, щоб притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократію в Грузії.
Нагадаємо, у жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами, ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.
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