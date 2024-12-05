Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії — Finance.ua
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Зеленський підписав указ про санкції проти влади Грузії

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5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти влади Грузії. Це стало реакцією на події в країні.
«Щойно підписав указ, який надає сили рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію путіну. Саме проти цього зараз у Грузії — протести», — розповів він.
Важливо, за словами Зеленського, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається.
«Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників — 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей. І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само — діяти принципово», — зазначив президент.
За матеріалами:
РБК-Україна
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