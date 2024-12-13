Уряд виділив гроші на купівлю дронів: скільки коштів спрямують бригадам — Finance.ua

Уряд виділив гроші на купівлю дронів: скільки коштів спрямують бригадам Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Уряд виділив гроші на купівлю дронів: скільки коштів спрямують бригадам

Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів, 13 грудня.

За його словами, зазначені кошти будуть перераховані безпосередньо бригадам для фінансування найбільш важливих потреб.

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«Президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано», — підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн.

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Загалом, як зазначив прем’єр-міністр, за 11 місяців цього року таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн, з яких 8,8 млрд направлено на закупівлю безпілотників, 3,9 млрд грн — іншого озброєння та техніки, 2,1 млрд — автомобілів та 1,5 млрд грн — засобів РЕБ.

При цьому, Шмигаль повідомив, що за 10 місяців 2024 року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони. Крім того, ще 226 млрд грн за цей період виділено на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України.

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«Що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цьогоріч. Це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 мільйона. Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн», — підкреслив прем’єр-міністр і додав, що держава готова інвестувати та підтримувати українських виробників.

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