Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф — Finance.ua

Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», — заявив він.
Зеленський повідомив про роботу з країнами-партнерами для синхронізації їхніх санкцій з українськими.
Раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 28 фізичних осіб із рф, а також трьох юридичних осіб зі США і Кайманових Островів. У додатку до документа зазначено, що санкції проти фізичних осіб запроваджено на десятирічний термін.
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