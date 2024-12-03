Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф — Finance.ua

Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф Сьогодні 10:47

Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для рф

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», — заявив він.

Читайте також Зеленський ввів санкції проти 15 росіян та понад 100 компаній з рф та білорусі

Зеленський повідомив про роботу з країнами-партнерами для синхронізації їхніх санкцій з українськими.

Раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 28 фізичних осіб із рф, а також трьох юридичних осіб зі США і Кайманових Островів. У додатку до документа зазначено, що санкції проти фізичних осіб запроваджено на десятирічний термін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.