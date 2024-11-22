Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із рф, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів — указ — Finance.ua
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Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із рф, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів — указ

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Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із рф, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів — указ
Зеленський запровадив санкції проти 28 фізосіб із рф, 3 юросіб зі США та Кайманових Островів — указ
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти 28 фізичних осіб із рф, а також трьох юридичних осіб зі США і Кайманових Островів.
Відповідний указ № 778/2024 оприлюднено на сайті глави держави.
У додатку до документа зазначено, що санкції проти фізичних осіб запроваджено на десятирічний термін.
Крім цього, на такий самий період запроваджено санкції проти компаній Альфа Браво Евіейшн ЛЛС і Джі200 203 ЛЛС, країна реєстрацій — США, а також проти Кескейд Холдингу, реєстрація — Кайманові Острови.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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