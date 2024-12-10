Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах — Finance.ua

Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах Вчора 11:32 — Казна та Політика

Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах

Президент Володимир Зеленський доручив знайти додаткові кошти на закупівлю дронів. Їх буде виділено безпосередньо бригадам.

Про це він розповів під час вечірнього звернення.

Він заявив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Обговорив також і операцію у Курській області.

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Окремо була доповідь полковника Павла Паліси, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента.

«Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо — для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо», — розповів Зеленський.

Тому президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково.

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Нагадаємо, в Україні за останні роки суттєво зросли обсяги виробництва зброї, що стало ключовим фактором у підтримці Збройних сил під час війни з росією.

Оборонно-промисловий комплекс країни активно розвивається завдяки співпраці з міжнародними партнерами, які надають фінансування для розширення виробництва та постачання військової техніки, зокрема безпілотників.

Ці заходи сприяють оснащенню українських військових сучасними бойовими засобами, а також забезпечують економічну стабільність навіть у складних умовах війни.

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