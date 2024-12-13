Понад 200 тис. разів українці змінювали дані про ФОП у «Дії» (алгоритм дії) — Finance.ua

Понад 200 тис. разів українці змінювали дані про ФОП у «Дії» (алгоритм дії) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Понад 200 тис. разів українці змінювали дані про ФОП у «Дії» (алгоритм дії)

Українські підприємці тепер можуть вносити зміни у ФОП через мобільний застосунок «Дія». Процес займає до 10 хвилин та дозволяє оновити особисті дані, адресу та види діяльності онлайн.

Українські підприємці більше не ходять до установ подавати заяви про зміни у ФОП, а роблять це у державному мобільному застосунку.

Про це повідомила «Дія».

Оновити прізвище, адресу, контактні дані чи види економічної діяльності можна завдяки на порталу «Дія». За декілька кліків ваш запит буде у Єдиному державному реєстрі.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

За інформацією «Дія», внесення змін про фізичну особу-підприємця займає до 10 хвилин.

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Як це зробити онлайн:

1. Натиснітути «Подати заяву», авторизуватися або зареєструватися у кабінеті громадянина.

2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та підписати заяву «Дія» підписом чи іншим електронним підписом фізичної особи.

3. Якщо Ви є платником єдиного податку, після внесення змін до виду діяльності (КВЕД), ПІБ, місцезнаходження заява про це автоматично надійде до податкової.

4. Дія надішле заяву до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для внесення змін. Якщо Ви вибрали спрощену систему оподаткування, то Реєстр передасть дані податковій за місцем реєстрації ФОП або за місцем ведення господарської діяльності.

5. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі «Послуги» — «Замовлення послуги». Сповіщення про результат також надійде на пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу».

Отримати послугу офлайн:

1. Вам знадобиться реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Якщо Ви не оформлювали РНОКПП за релігійними переконаннями, знадобиться паспорт з відміткою про право використовувати номер і серію паспорта замість номера платника податків або додатку до ID-картки, у якому є така відмітка.

2. Далі потрібно подати заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до виконкому міської ради без прив’язки до задекларованого місця проживання або адреси реєстрації ФОП.

3. Якщо Ви вносите зміни у номер платника податків, Вам потрібна копія довідки про зміну номера платника податків.

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4. Якщо Ви змінюєте паспортні дані, треба додати ксерокопії першої сторінки та, у разі якщо Ви не оформлювали номер платника податків за релігійними переконаннями, також ксерокопію сторінки з відміткою про можливість проводити сплати за серією та номером паспорта або додатку до ID картки, в якому є така відмітка.

5. Якщо у Вас немає можливості відвідати ЦНАП чи виконком особисто, Ви можете надіслати заяву поштою. У цьому випадку перед відправкою Вам треба буде засвідчити Ваш підпис нотаріально.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг.

Українці зможуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Не підтримують спецрежим Мінцифри Дія. City 58% опитаних ІТ-спеціалістів, а 27% сказали, що підтримують. Про це свідчать результати опитування Dou.ua. Ще майже 12% відповіли, що не визначилися. У 2021 році, коли Дія. City лише запускався, відсоток тих, хто не визначився, був менший (10%). Натомість 80% респондентів тоді висловилися проти спецрежиму.

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