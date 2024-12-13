Скільки Україна отримає коштів у разі легалізації ринку криптовалют — Finance.ua

Скільки Україна отримає коштів у разі легалізації ринку криптовалют
Україна отримала б до 15 мільярдів у бюджет від легалізації крипторинку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на дослідження Global Ledger.
«Мінцифра активно працює над проєктом закону з легалізації ринку криптоактивів у рамках робочої групи при профільному комітеті. Мета законопроєкту — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити зрозумілі правила їх оподаткування», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що українці становлять 2,5% від загального вебтрафіку користувачів у світі. Це показав аналіз вебтрафіку з 64 глобальних централізованих бірж (CEX) — включно з 6 біржами, що мають українське коріння.
Податки від надання послуг у криптогалузі для української аудиторії за 2021−2024 роки могли б скласти 8,34 млрд гривень — за умови легалізації криптоактивів в Україні.
Від оподаткування криптодоходів громадян Україна могла б отримати від 1,31 млрд до 6,53 млрд гривень додаткових надходжень у держбюджет.
Завдяки легалізації крипторинку українські блокчейн-фахівці зможуть працювати в Україні, а держава — залучати іноземний капітал для підтримки економіки в умовах війни.
Нагадаємо, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев прогнозує, що в Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.
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