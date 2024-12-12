В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг — Гетманцев
В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.
Про це розповів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, передає Економічна правда.
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«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — розповів він.
За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.
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«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв, що держава недоотримує в бюджет мільярди гривень. «Мінцифри розробило законопроєкт, але, скажімо так, більш консервативні сили не дають можливості йому відбутися, тому ми 5 років живемо в повній „тіні“ і недоотримуємо мільярди гривень в бюджет», — заявляв міністр.
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