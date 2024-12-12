В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг — Гетманцев Сьогодні 12:21 — Криптовалюта

В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг — Гетманцев

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.

Про це розповів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, передає Економічна правда.

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — розповів він.

За його словами, пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів — оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв , що держава недоотримує в бюджет мільярди гривень. «Мінцифри розробило законопроєкт, але, скажімо так, більш консервативні сили не дають можливості йому відбутися, тому ми 5 років живемо в повній „тіні“ і недоотримуємо мільярди гривень в бюджет», — заявляв міністр.

Економічна Правда За матеріалами:

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