Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют — Finance.ua
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Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют

Криптовалюта
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Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют
Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют
Держава недоотримує в бюджет мільярди гривень.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю «Суспільному» розповів про процес легалізації криптовалюти в Україні.
«Мінцифра розробила законопроєкт, але, скажімо так, більш консервативні сили не дають можливості йому відбутися, тому ми 5 років живемо в повній „тіні“ і недоотримуємо мільярди гривень в бюджет», — сказав міністр.
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Він додав, що сподівається на зміни в цьому напрямку.
Нагадаємо, що минулого тижня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту у першому-другому кварталі 2025 року.
Раніше понад рік в Україні спільно з компанією Ernst and Young розробляли законопроєкт про оподаткування криптовалют. У листопаді 2023-го його зареєстрували у Верховній Раді.

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Попередньо регуляторами крипторинку виступають Національний банк і НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку). За видами віртуальні активи розподілятимуться на 3 категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи.
Продажем криптовалют вважається не лише обмін їх на гроші, а й розрахунок за товари, послуги або обмін на інші віртуальні активи. Обмін криптовалют на криптовалюти не вважається продажем.

Курс криптовалют до долара 💸

Ставка оподаткування — 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Умова для сплати податку — якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів. Оподаткування має здійснюватися раз на рік.
При цьому у Міністерстві цифрової трансформації закликають створити спеціальний податковий режим для криптобізнесу. «Податки мають бути на рівні 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній із додатковою можливістю користуватися перевагами податкового режиму «Дія.City», — писав Михайло Федоров.
За матеріалами:
dev.ua
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