Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюти: відповідь Гетманцева — Finance.ua

Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюти: відповідь Гетманцева Сьогодні 12:04 — Криптовалюта

Коли в Україні можуть легалізувати криптовалюти: відповідь Гетманцева

Очікується, що в Україні легалізація криптовалюти відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Однак податкові пільги не передбачаються.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері YouTube-каналу ASATrьопс.

Нардеп повідомив, що наразі триває робота над законопроєктом, який дозволить легалізувати криптовалюту в Україні.

«До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином», — розповів Гетманцев.

Водночас він наголосив, що не варто очікувати пільг на криптовалюту.

Гетманцев зазначив, що це буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів — коли оподатковується інвестиційний прибуток.

Нагадаємо, Україна увійшла до ТОП-10 країн — лідерів за прийняттям криптовалют.

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ТСН За матеріалами:

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