Україна увійшла до ТОП-10 країн — лідерів за прийняттям криптовалют: рейтинг Сьогодні 18:34 — Криптовалюта

Україна увійшла до ТОП-10 країн — лідерів за прийняттям криптовалют: рейтинг

Центральна та Південна Азія, а також Океанія (CSAO) посіли провідні позиції в цьогорічному рейтингу глобального прийняття криптовалют, згідно зі звітом The 2024 Global Adoption Index від Chainalysis.

У лідери вищевказані регіони вибились завдяки високому рівню активності на місцевих криптовалютних біржах, широкому використанню криптовалют та значному обсягу операцій у секторі децентралізованих фінансів (DeFi).

ТОП-6 країн за загальним рейтингом впровадження криптовалют

Індія (Центральна та Південна Азія) — беззаперечний лідер рейтингу, перше місце за централізованими послугами та роздрібними DeFi-транзакціями. Нігерія (Африка на південь від Сахари) — друга позиція за обсяг отриманих DeFi послуг. Індонезія (Центральна та Південна Азія) — лідирує в DeFi-транзакціях та займає шосте місце за централізованими роздрібними операціями. Сполучені Штати (Північна Америка) — на четвертому місці через помітне зростання у сфері централізованих послуг. В’єтнам (Центральна та Південна Азія) — входить до ТОП-5 за кількома категоріями, зокрема, роздрібними централізованими операціями та отриманими DeFi послугами. Україна (Східна Європа) посіла 6-те місце у глобальному рейтингу, зберігши провідну позицію в Східній Європі завдяки активній участі у секторі DeFi та роздрібних операціях.

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Зростання глобальної криптоактивності перевищило показники 2021 року

Між четвертим кварталом 2023 року та першим кварталом 2024 року загальна глобальна криптоактивность значно зросла, перевищивши рівні 2021 року, коли ринок криптовалют був на піку. Цей тренд показує стабільне збільшення активності у 151 країні протягом 2021−2024 років.

Якщо у 2023 році зростання було зосереджене переважно в країнах з нижчим та середнім рівнями доходу, то у 2024 році криптоактивність зросла в країнах усіх рівнів доходу. Але цікаво, що у країнах з високими доходами помітне зниження активності з початку 2024 року.

Вплив запуску Bitcoin ETF

Запуск біржового фонду Bitcoin ETF у США спричинив зростання вартості біткоїн-операцій у всіх регіонах, особливо в країнах з високим рівнем доходу, таких як Північна Америка та Західна Європа. Водночас використання стейблкоїнів продовжує зростати серед роздрібних та корпоративних користувачів, особливо в країнах з низькими та середніми доходами (в країнах Субсахарської Африки та Латинської Америки).

Де найбільше зріс сектор DeFi?

Значне збільшення активності у секторі DeFi зафіксовано в Африці на південь від Сахари, Латинській Америці та Східній Європі. Це також стимулювало зростання використання альткоїнів, що відображається у загальному збільшенні обсягів криптовалютних операцій.

Порівняння 2024 року та 2023-го

Індонезія, яка займала 7-ме місце у 2023 році, у 2024 році піднялася на 3-те місце, що є великим стрибком, особливо за обсягом DeFi-транзакцій та роздрібних послуг.

Індія зберігає першу позицію, демонструючи стійке лідерство в криптовалютній активності, зокрема в централізованих послугах та DeFi.

Нігерія також залишається на 2-му місці, проте зростає за DeFi-активністю, займаючи другу позицію у 2024 році (порівняно з 4-м місцем у 2023 році).

В’єтнам, який у 2023 році займав 3-тю позицію, опустився на 5-те місце у 2024 році.

Україна опустилася на 6-те місце у 2024 році з 5-го місця у 2023 році, хоч і залишається лідером у Східній Європі.

У 2023 році загальне глобальне впровадження криптовалют знизилося після піку 2021 року, зокрема через крах FTX наприкінці 2022 року. Проте у 2024 році глобальна активність значно зросла, перевищивши рівні 2021 року.

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У 2023 році зростання криптовалютного ринку було зосереджено переважно у країнах із нижчим середнім рівнем доходу (LMI), таких як Індія, Нігерія та Україна. У 2024 році активність збільшилася в усіх категоріях країн, але особливо в країнах з високим рівнем доходу, таких як США та Західна Європа, завдяки запуску Bitcoin ETF.

DeFi став важливим рушієм зростання криптовалютної активності у 2024 році. У 2023 році DeFi був особливо популярний у країнах Африки на південь від Сахари та Латинській Америці, а у 2024 році його активність значно збільшилася також у Східній Європі.

У 2024 році спостерігається зростання інституційної активності, зокрема завдяки запуску Bitcoin ETF у США. Це стимулювало значне збільшення обсягу транзакцій, особливо у високорозвинених регіонах.

У 2024 році криптовалюта стає важливою частиною фінансової системи для країн з високим рівнем доходу.

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