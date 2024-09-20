Хакери зламали відому криптовалютну біржу і викрали $43 млн — Finance.ua

Хакери зламали відому криптовалютну біржу і викрали $43 млн Сьогодні 19:36 — Кримінал

Хакери зламали відому криптовалютну біржу і викрали $43 млн

Криптовалютна біржа BingX зазнала потужної хакерської атаки, під час якої було викрадено значну кількість цифрових активів. Проте керівництво біржі заявляє, що втрата є «незначною» і користувачі отримають компенсацію, пише CoinDesk.

За словами генеральної директорки BingX Вівіен Лієн, інцидент не вплине на роботу платформи, а торговельні послуги продовжуються без змін. Проте, через атаку, депозити та виведення коштів тимчасово затримані й будуть відновлені впродовж 24 годин.

Скільки і чого вкрали хакери

Однак, дані блокчейну свідчать, що загальна сума викрадених коштів становить близько $43 мільйонів. Хакери в кілька етапів вивели $13,25 млн в ефіріумі, $2,3 млн у Binance Coin і $4,4 млн у Tether, а також понад 360 різних типів альткоїнів.

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Перший злом приніс зловмисникам близько $26 мільйонів, а через кілька годин було викрадено ще $16,5 мільйона. Більшість криптовалют, за даними Etherscan, було обміняно на ETH та BNB через децентралізовані біржі Uniswap і Kyberswap.

На момент написання новини, гаманець, пов’язаний з атакою, містить понад 1000 ETH і токенів на суму приблизно $5 мільйонів.

Нагадаємо — хакери, причетні до злому криптобіржі WazirX, перевели частину викрадених коштів через анонімний сервіс Tornado Cash. Сума переказу склала понад $6,5 млн.

Злом біржі WazirX стався ще 18 липня, в результаті чого було викрадено понад $235 млн у різних криптовалютах. Частину коштів хакер залишив на різних гаманцях, однак значну частину поступово почав переводити через децентралізовані сервіси.

noworries За матеріалами:

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