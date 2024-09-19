Хакери отримали найбільшу в історії виплату в 75 мільйонів доларів за вимагання — Finance.ua

Хакери отримали найбільшу в історії виплату в 75 мільйонів доларів за вимагання Сьогодні 18:30

Хакери отримали найбільшу в історії виплату в 75 мільйонів доларів за вимагання

Хакери з Dark Angels отримали виплату у 75 млн доларів, що наразі є найбільшою виплаченою сумою за вимагання у кіберпросторі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що платіж хакерам відбувся трьома частинами в біткоїнах. Початкова вимога хакерів становила 150 млн доларів.

Читайте також Google веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки за рекордну суму

Американська компанія Cencora, на яку було здійснено атаку, займається розповсюдженням фармацевтичних препаратів і дізналася про те, що дані були викрадені з її систем у лютому 2024 року.

Повідомляється, що Cencora, компанія зі штату Пенсільванія, має ринкову капіталізацію близько 46 млрд доларів США. Вона отримала 262 млрд доларів США доходу за останній фінансовий рік.

Довідка Finance.ua:

Протягом першої половини 2024 року кіберзлочинці вкрали 1,58 млрд дол, майже вдвічі більше ніж торік (857 млн дол).

При цьому, кількість хакерських крадіжок у 2024 році лише незначно перевищила показник 2023 року, збільшившись на 2,76%.



Це повʼязано з тим, що середня вартість викраденої криптовалюти за один раз зросла на 79,46%, збільшившись з 5,9 млн дол за крадіжку з січня по липень 2023 року до 10,6 млн дол в 2024 році. Частково на це вплинуло зростання ціни біткоїна, на який припадає 40% від загального обсягу незаконних транзакцій.



Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.