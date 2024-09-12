65% інвесторів зберігають криптовалюти через їх довгостроковий потенціал — Finance.ua
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65% інвесторів зберігають криптовалюти через їх довгостроковий потенціал

Криптовалюта
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65% інвесторів зберігають криптовалюти через їх довгостроковий потенціал
65% інвесторів зберігають криптовалюти через їх довгостроковий потенціал
Прийняття криптовалют залишається стабільним у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії протягом останніх двох років.
Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт Gemini. Відомо, що опитування проводилося в період з 23 травня до 28 червня 2024 року, в ньому взяли участь 6000 осіб з США, Великої Британії, Франції, Сінгапуру та Туреччини.
Згідно з результатами дослідження, у період з 2022 до 2024 року рівень володіння криптоактивами у США і Великій Британії залишався стабільним, він становив 21% і 18% відповідно. У Франції показник зріс до 18% з 16%, тоді як у Сінгапурі знизився з 30% до 26%.

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«65% респондентів зберігають криптовалюти через їх довгостроковий інвестиційний потенціал, а 38% заявили, що використовують цей клас активів як засіб хеджування від інфляції», — йдеться у повідомленні.
Також у Gemini наголосили на проблемі регулювання. 38% опитаних з США та Великої Британії сказали, що не є власниками криптовалют через проблеми з регулюванням. Таку саму думку мають 32% респондентів у Франції та майже 50% у Сінгапурі.
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Крім того, зі звіту випливає, що 37% криптоінвесторів у США володіють криптовалютними ETF.
«Гендерний розрив у криптовалютах у 2024 році був трохи більш виражений, ніж у 2022 році: 69% власників ідентифікували себе як чоловіки і 31% — як жінки. 73% опитаних зі США заявили, що планують враховувати політику кандидата у президенти щодо цифрових активів», — заявили в Gemini.
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Курс криптовалют до долара

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