Тігіпко отримав дозвіл АМКУ на придбання Ідея Банку — Finance.ua

Тігіпко отримав дозвіл АМКУ на придбання Ідея Банку Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Тігіпко отримав дозвіл АМКУ на придбання Ідея Банку

12 грудня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонеру групи «ТАС» Сергію Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій АТ «Ідея Банк»

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«Надання дозволу АМКУ є одним із важливих кроків для завершення підписаної з Getin Holding (Польща) угоди з придбання Групою „ТАС“ акцій АТ „Ідея Банк“», — зауважують у пресслужбі групи «ТАС».

Там додають, що наступним і водночас фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ «Ідея Банк».

Як повідомляють в компанії, необхідний пакет документів вже подано на розгляд регулятора і очікується рішення НБУ.

Польский Getin Holding продав «Ідея Банк» Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Це перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

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Продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.

Аналогічну вимогу висунуто до основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького. Він мав півроку на те, щоб продати холдингу 44,98% акцій Ідея Банку (145 318 179 штук). Як альтернатива, НБУ дозволив Чарнецькому продати свою частку в самому Getin Holding або компанії LC Corp BV, якій належить 34,17% холдингу.

Раніше Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України про тимчасову заборону права голосу стосовно 100% акцій українського Ідея Банку, що йому належать.

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Заборона здійснилась через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького. Вказано, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding термін для усунення порушення в 1 рік. Причини визнання репутації Чарнецького та Getin Holding небездоганною НБУ не вказує.

2020 року власник польського Idea Bank Лєшек Чарнецький став фігурантом розслідування польських правоохоронців, а сам банк через борги було передано одному з найбільших банків Польщі Pekao. При цьому, оскільки український Ідея Банк у складі холдингу був відділений від Idea Bank Poland, розслідування на цей актив не вплинуло.

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