НБУ подовжив термін продажу Ідея Банку — Finance.ua

НБУ подовжив термін продажу Ідея Банку Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

НБУ подовжив термін продажу Ідея Банку

Getin Holding S.A. 29 жовтня отримав рішення Національного банку України про продовження на три місяці даного 29 квітня 2024 року шестимісячного терміну на продаж дочірнього українського Ідея Банку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення холдингу на Варшавській фондовій біржі.

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«При винесенні рішення про внесення змін Національний банк України врахував прохання Емітента щодо подовження терміну реалізації акцій АТ Ідея Банк , у тому числі укладення договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року», — пояснюється в інформації.

Нагадаємо, у червні 2024 року Forbes писав про зацікавленість у купівлі Ідея Банку з боку групи ТАС, банку ПУМБ Ріната Ахметова і Нової пошти. Тоді кілька співрозмовників із банківської галузі оцінювали потенційну угоду в $20−30 млн. Зокрема, один із фінансистів на умовах анонімності говорив про те, що група ТАС оцінює банк у $20 млн.

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18 жовтня 2024 року польська фінансова група GetinHolding домовилася про продаж українського Ідея Банку (Львів) групі ТАС Сергія Тігіпка.

Ціна угоди складе $34 млн і може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі, але зросте до $36 млн, якщо оподаткування банківської галузі повернеться з рівня 50% до 25%.

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