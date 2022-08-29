Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну — Finance.ua

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Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну

Фондовий ринок
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Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну
Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну
Польська фінансова група Getin Holding SA вирішила не продавати львівський Ідея Банк через війну.
Про це свідчить звітність підприємства.
«У зв’язку з геополітичною ситуацією, що склалася в Україні... від плану продажу відмовилися, активи та зобов’язання українських компаній перестали класифікувати як призначені для продажу», — зазначили в польському холдингу.
Також у компанії наголосили, що розірвано договір з Першим українським міжнародним банком (ПУМБ) Рината Ахметова у зв’язку з невиконанням усіх умов переходу права власності на акції Ідея Банку до 25 лютого 2022 року.
Війна позначається на перспективах розвитку Getin Holding в Україні. Станом на звітну дату (30 червня) група отримала 199,3 млн злотих (1,5 млрд грн) збитків від знецінення інвестицій, вкладених в Ідея Банк (Україна). Загальні збитки від знецінення українських активів у компанії оцінили у 230,6 млн злотих (1,77 млрд грн).
Нагадаємо, ПУМБ планував придбати 100% Ідея Банку. 3 лютого 2022 року Антимонопольний комітет України дозволив ПУМБ купити банк польською Getin Holding SA
Сторони досягли домовленості в листопаді 2021 року, а угоду планували завершити до кінця першого кварталу 2022-го. Залишалося отримати дозвіл Нацбанку.
За даними НБУ, прибуток Ідея Банку за 2021 рік склав 581 млн грн, розмір капіталу — 1,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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