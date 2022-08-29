Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну — Finance.ua

Польський власник відмовився від продажу Ідея Банку через війну
Польська фінансова група Getin Holding SA вирішила не продавати львівський Ідея Банк через війну.
Про це свідчить звітність підприємства.
«У зв’язку з геополітичною ситуацією, що склалася в Україні... від плану продажу відмовилися, активи та зобов’язання українських компаній перестали класифікувати як призначені для продажу», — зазначили в польському холдингу.
Також у компанії наголосили, що розірвано договір з Першим українським міжнародним банком (ПУМБ) Рината Ахметова у зв’язку з невиконанням усіх умов переходу права власності на акції Ідея Банку до 25 лютого 2022 року.
Війна позначається на перспективах розвитку Getin Holding в Україні. Станом на звітну дату (30 червня) група отримала 199,3 млн злотих (1,5 млрд грн) збитків від знецінення інвестицій, вкладених в Ідея Банк (Україна). Загальні збитки від знецінення українських активів у компанії оцінили у 230,6 млн злотих (1,77 млрд грн).
Нагадаємо, ПУМБ планував придбати 100% Ідея Банку. 3 лютого 2022 року Антимонопольний комітет України дозволив ПУМБ купити банк польською Getin Holding SA
Сторони досягли домовленості в листопаді 2021 року, а угоду планували завершити до кінця першого кварталу 2022-го. Залишалося отримати дозвіл Нацбанку.
За даними НБУ, прибуток Ідея Банку за 2021 рік склав 581 млн грн, розмір капіталу — 1,5 млрд грн.
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