Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів

Фондовий ринок
104
Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів
Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів
Антимонопольний комітет надав згоду на придбання компанією TAS Overseas Investments Limited (Кіпр), якою володіє Сергій Тігіпко, пакета акцій у компанії TransAnt GmbH (розташованій у місті Лінц, Австрія).
Це рішення регулятора було ухвалено на засіданні 22 лютого. TransAnt — це спільний проект трьох компаній: групи «ТАС» (з понад 40% володіння), яка є власником українського заводу «Дніпровагонмаш» і буде постачати компоненти для виробництва модульних вагонів TransAnt; австрійської металургійної групи Voestalpine (з 40% володіння), яка постачатиме міцні конструкції-листі для вагонів; австрійської державної компанії OBB Rail Cargo Group (приблизно 20% володіння), що спільно з Voestalpine розробила модульні вагони.
Тепер Сергій Тігіпко матиме понад 50% акцій у TransAnt, проте інформація про те, хто саме продаватиме свою частку, наразі залишається невідомою.
Раніше Тігіпко продав «Кузню на Рибальському» інвестбанкіру Мазепі.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.