Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів — Finance.ua

Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Тігіпко придбає мажоритарний пакет акцій австрійського виробника вагонів

Антимонопольний комітет надав згоду на придбання компанією TAS Overseas Investments Limited (Кіпр), якою володіє Сергій Тігіпко, пакета акцій у компанії TransAnt GmbH (розташованій у місті Лінц, Австрія).

Це рішення регулятора було ухвалено на засіданні 22 лютого. TransAnt — це спільний проект трьох компаній: групи «ТАС» (з понад 40% володіння), яка є власником українського заводу «Дніпровагонмаш» і буде постачати компоненти для виробництва модульних вагонів TransAnt; австрійської металургійної групи Voestalpine (з 40% володіння), яка постачатиме міцні конструкції-листі для вагонів; австрійської державної компанії OBB Rail Cargo Group (приблизно 20% володіння), що спільно з Voestalpine розробила модульні вагони.

Тепер Сергій Тігіпко матиме понад 50% акцій у TransAnt, проте інформація про те, хто саме продаватиме свою частку, наразі залишається невідомою.

Раніше Тігіпко продав «Кузню на Рибальському» інвестбанкіру Мазепі.

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