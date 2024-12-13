В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу — Finance.ua

В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу

До І кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка значно спростить ведення бізнесу.

Про це під час «GET Business Festival 2024» повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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За її словами, система автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес — завдяки запровадженню відповідного страхового полісу.

Без цього Україна не зможе продовжувати отримувати фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС. Створення і запуск цих сервісів мають покращити неефективне для бізнесу регуляторне середовище і є одним з 150 індикаторів Ukraine Facility, виконання якого приносить державі у середньому 450 млн євро.

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Шуляк наголосила: «Україна вже почала отримувати перші транші коштів, які ЄС нагадає Україні в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року. В обмін на ці кошти ми маємо провести ряд структурних реформ, які по суті є євроінтеграційними кроками для України. Загалом, пояснила Шуляк, йдеться про 150 індикаторів, виконання кожного з яких приносить державі 450 млн євро».

Одним важливих модулів Ukraine Facility є покращення бізнес-середовища в Україні, одним з проблемних моментів якого неефективне регуляторне середовище, яке заважає повноцінній роботі бізнесу. Відтак, його спрощення, за словами Шуляк — обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти по програмі Ukraine Facility.

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«Ми вже почали виконувати індикатори програми, відповідно, вже почали отримувати перші кошти. Наразі, законопроєкти, які означають запуск по виконанню того чи іншого індикатора, потрапляють у порядок денний Верховної Ради першочергово і приорітетно. Так само вони і ухвалюються — як євроінтеграційні», наголосила Шуляк.

Вона зауважила, що недосконале регуляторне поле, яке заважає бізнесу працювати — це більше ніж 100 регуляторних механізмів на кшталт ліцензій, дозволів, погоджувальних документів тощо. Відтак, щоб спростити субʼєктам підприємництва процес їх отримання, Україна до 1 кварталу 2026 року зобовʼязана створити відповідну цифрову платформу, яка буде регулювати і формувати всю інформацію стосовно необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, якими на сьогодні користується бізнес. Ще один надважливий крок щодо спрощення — скорочення перевірок бізнесу.

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«Загалом, до 2026 року Мінцифри ставить за мету всі публічні послуги, які ми отримуємо від держави, перевести у цифровий формат. Це їхня мета, і я в них вірю», — резюмувала парламентарка.

Довідка Finance.ua:

у листопаді індекс очікувань ділової активності знизився на 2,2 пункти, досягнувши рівня 47,2. У жовтні цей показник майже наблизився до нейтрального значення (49,4). Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше — у сфері послуг;

понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів, 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів;

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою. До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).



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