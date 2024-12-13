В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу — Finance.ua

В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу
До І кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка значно спростить ведення бізнесу.
Про це під час «GET Business Festival 2024» повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.
За її словами, система автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес — завдяки запровадженню відповідного страхового полісу.
Без цього Україна не зможе продовжувати отримувати фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС. Створення і запуск цих сервісів мають покращити неефективне для бізнесу регуляторне середовище і є одним з 150 індикаторів Ukraine Facility, виконання якого приносить державі у середньому 450 млн євро.
Шуляк наголосила: «Україна вже почала отримувати перші транші коштів, які ЄС нагадає Україні в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року. В обмін на ці кошти ми маємо провести ряд структурних реформ, які по суті є євроінтеграційними кроками для України. Загалом, пояснила Шуляк, йдеться про 150 індикаторів, виконання кожного з яких приносить державі 450 млн євро».
Одним важливих модулів Ukraine Facility є покращення бізнес-середовища в Україні, одним з проблемних моментів якого неефективне регуляторне середовище, яке заважає повноцінній роботі бізнесу. Відтак, його спрощення, за словами Шуляк — обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти по програмі Ukraine Facility.
«Ми вже почали виконувати індикатори програми, відповідно, вже почали отримувати перші кошти. Наразі, законопроєкти, які означають запуск по виконанню того чи іншого індикатора, потрапляють у порядок денний Верховної Ради першочергово і приорітетно. Так само вони і ухвалюються — як євроінтеграційні», наголосила Шуляк.
Вона зауважила, що недосконале регуляторне поле, яке заважає бізнесу працювати — це більше ніж 100 регуляторних механізмів на кшталт ліцензій, дозволів, погоджувальних документів тощо. Відтак, щоб спростити субʼєктам підприємництва процес їх отримання, Україна до 1 кварталу 2026 року зобовʼязана створити відповідну цифрову платформу, яка буде регулювати і формувати всю інформацію стосовно необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, якими на сьогодні користується бізнес. Ще один надважливий крок щодо спрощення — скорочення перевірок бізнесу.
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«Загалом, до 2026 року Мінцифри ставить за мету всі публічні послуги, які ми отримуємо від держави, перевести у цифровий формат. Це їхня мета, і я в них вірю», — резюмувала парламентарка.
Довідка Finance.ua:
- у листопаді індекс очікувань ділової активності знизився на 2,2 пункти, досягнувши рівня 47,2. У жовтні цей показник майже наблизився до нейтрального значення (49,4). Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше — у сфері послуг;
- понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів, 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів;
- 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою. До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
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