Мобілізація, високі зарплатні очікування, дефіцит кадрів: бізнес підсумував тенденції на ринку праці — Finance.ua

Мобілізація, високі зарплатні очікування, дефіцит кадрів: бізнес підсумував тенденції на ринку праці Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Мобілізація, високі зарплатні очікування, дефіцит кадрів: бізнес підсумував тенденції на ринку праці

Понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів, 25% відчувають частковий дефіцит, і лише 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів.

Про це свідчать результати Дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці.

Основними тенденціями на ринку праці у 2024 році за результатами опитування є: дефіцит робочої сили, вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу, мобілізація та відтік персоналу закордон.

Зміни щодо персоналу, які відбулись у 2024 році:

88% респондентів відкрили нові вакансії у 2024 році;

87% підвищили зарплату працівникам;

71% опитаних відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

56% інвестували у розвиток персоналу.

Так, найпоширенішим способом підтримки були виплати заробітної плати в повному обсязі (98%) та премій (84%). Більш ніж половина респондентів (56%) зазначила, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.

Окрім цього деякі компанії оплачували медичне страхування для членів сімей працівників і проживання в іншому місті чи закордоном, а також компенсували витрати на електроенергію та інтернет.

У 2024 році 93% компаній відкривали нові вакансії, з яких 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів та колишніх працівників. При цьому 7% не відкривали нових вакансій.

Заплановані зміни у компаніях на 2025 рік

У 2025 році компанії планують впроваджувати низку змін, спрямованих на утримання та розвиток працівників, розширення команди та бізнесу.

Серед основних напрямків:

збільшення кількості працівників — 46%;

підвищення заробітної плати — 88%;

збільшення бюджетів на навчання та розвиток — 33%;

вихід на нові ринки та пошук нових партнерів — 24%;

збільшення рівня заробітної плати на 10−15% — 24%.

Варто зазначити, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5−10%, 24% - на 10−15%, 11% - на 15−20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.

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Для порівняння, у 2024 році 18% компаній здійснили підвищення заробітної плати на менше ніж 10%, 43% компаній підвищили заробітну плату на 10−15%, 21% - на 15−20%, а 5% компаній — на більше ніж 20%.

У 2025 році 46% компаній планують розширення штату, 7% компаній планують скорочення чисельності штату і 47% не планують змін у чисельності працівників.

Дистанційна робота

25% компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% - лише частині співробітників.

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Згідно з новими даними, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно. Це трохи менше порівняно з попереднім опитуванням, де 17% респондентів зазначили, що в їхніх компаніях можливість працювати дистанційно відсутня.

Перелік категорій працівників, які здебільшого не мають можливості працювати дистанційно:

медичний представник, регіональний менеджер, працівник складу, вантажник, водій, виробничий персонал, працівник магазину, працівник банку, фармацевт;

бухгалтер, інженер, логіст, юрист, адміністративний персонал, лінійний персонал, ІТ підтримка, керівник компанії\керівництво, HR;

працівник, який має право підпису та працівник, робота якого пов’язана з паперовим документообігом, працівник охорони, вчитель.

Працівники за кордоном

За результатами опитування, 35% компаній зазначили, що всі працівники продовжують працювати в Україні. Порівняно з попередньою хвилею опитування цей показник дещо зріс (раніше — 32%). Водночас 44% компаній повідомили, що до 5% працівників переїхали за кордон та працюють з іншої країни. 10% компаній вказали, що 5−10% їх працівників працюють за кордоном, 4% компаній мають від 10 до 15% працівників, а 5% - більше 15% працівників, які працюють за межами України.

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При цьому, 29% компаній планують повернути працівників до офісу найближчим часом. 19% компаній зазначили, що повернення до офісу стосуватиметься не всіх категорій працівників, а 51% компаній повідомили, що не планують повернення працівників до офісу.

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