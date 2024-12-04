Куди інвестують відомі та заможні українці: від бізнесменів до спортсменів Сьогодні 19:20 — Особисті фінанси

Куди інвестують відомі та заможні українці: від бізнесменів до спортсменів

Finance.ua дізнався, куди інвестують відомі українці у 2024 році.

Олег Гороховський

покупку валюти або інвестування в державні облігації. Сам же підприємець більшість заощаджень має у валюті — при цьому євро й долару довіряє однаково. Бізнесмен, співзасновник компанії Fintech Band та проєктів monobank Олег Гороховський каже, що через війну вибір інструментів для інвестування досить обмежений, тож можна обратиСам же підприємець більшість заощаджень має у валюті — при цьому євро й долару довіряє однаково.

в розвиток бізнесу. Гороховський каже: якщо у вас є бізнес, який генерує прибуток, то найкращий вибір — вкладати в нього. Вільні кошти банкір вкладає . Гороховський каже: якщо у вас є бізнес, який генерує прибуток, то найкращий вибір — вкладати в нього.

Степан Черновецький

нерухомість, IT та фондові ринки. Так, бізнесмен зробив чимало Власник та президент Chernovetskyi Investment Group (CIG) Степан Черновецький обрав основними напрямками інвестиційТак, бізнесмен зробив чимало інвестиці й у житлові комплекси Києва — Комфорт Таун, Tetris Hall, Central Park, White Lines, Svitlo Park, бізнес-центри 101 Tower та IQ Business Center тощо.

Після продажу Правекс Банку Черновецький заснував компанію Chernovetskyi Investment Group, що спеціалізується на інвестиціях в IT. Проте наразі інвестиції в IT-проєкти, за словами Черновецького, переведено в режим hold.

Також Черновецький став інвестором найбільшого ОТТ-медіасервісу України Megogo.

Макс Поляков

Керівний партнер інвестиційного фонду Noosphere Ventures Макс Поляков обрав таку стратегію інвестування — підприємець купує чи створює продуктові IT-компанії, капіталізує їх і потім продає.

Поляков заснував Firefly Aerospace, викупивши активи компанії Firefly Space Systems, що розробляла ракету-носій легкого класу і була не межі банкрутства. За чотири роки підприємець вклав у компанію близько 210 млн доларів.

Майже 100 млн доларів Поляков інвестував в інші космічні проєкти. Наприклад, 2015 року він започаткував хмарну платформу для аналізу геопросторових даних EOS Data Analytics. Noosphere Полякова вклалася ще в кілька космічних активів — викупила розробника оптичних супутників із ПАР Dragonfly.

Окрім «космічного» Noosphere Ventures, Поляков має різноманітні бізнес-інтереси : дейтингові сервіси, маркетингові агенції, фінансові компанії, розробники грального софту тощо.

Олександр Усик

Професійний боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик ділиться , що його фінансова історія не залежить від боксу ще від першого бою з Ентоні Джошуа у 2021-му.

Боксер каже, що інвестував у нерухомість та у свій проєкт Ready to Fight. Він називає його першою цифровою платформою для професійного та любительського боксу. Проєкт допомагає боксеру знайти команду, зал у будь-якій країні світу, щоб підготуватися до поєдинку, а також знайти агента та спонсора.

Андрій Шевченко

бізнес дозволяє йому та його родині відчувати фінансову незалежність і впевненість у майбутньому. Ексфутболіст, головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив , що має зароблені статки, певні активи, якими зобовʼязаний керувати. За словами Шевченка, самедозволяє йому та його родині відчувати фінансову незалежність і впевненість у майбутньому.

Шевченко називає себе пасивним інвестором, і уточнює, що має керуючих своїми активами, які його консультують, але остаточні бізнес-рішення завжди залишаються за ним. Під час вибору проєктів для інвестування, перш за все, Шевченко дивиться на ризики і показники повернення інвестицій.

В одному інтерв’ю він поділився, що іноді розглядає невеликі інвестиції у технологічні стартапи. Наприклад, у Шевченка є акції AFC Energy, яка котирується на Лондонській біржі. Вона спеціалізується на виробництві паливних елементів на основі водню. Також є інвестиції у Verso Biosense, Velocys, Play.co.

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