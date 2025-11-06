День фінансів: відстрочка онлайн, ШІ-технології в Дії, середній користувач «єОселя» Сьогодні 17:35

У четвер, 6 листопада, йшлося про те, як оформити відстрочку онлайн та не втрапити на шахраїв, які ніби роздають 6500 підтримки. Детально про все ми пишемо нижче.

Держбюджет-2026

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час засідання уряду. Кабінет Міністрів завершив підготовку проєкту Державного бюджету України на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час засідання уряду. Деталі тут

«Зимова підтримка»

В уряді розкрили деталі комплексного пакета зимової підтримки для громадян, зокрема пояснили, хто зможе отримати 1000 грн, а хто — 6500 грн.

Водночас в Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців. Як не потрапити на гачок — дивіться тут.

Сонячні панелі

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до механізму надання державної підтримки громадянам, які встановлюють у своїх домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел.

Відстрочка онлайн

Із 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

ШІ-технології в Дії

. Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, зміни Кабінет Міністрів вніс зміни щодо використання «Дії», дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКППЯк повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, зміни внесені до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

«єОселя»: хто середній користувач

Середній дохід на місяць покупця житла за пільговою державною програмою складає від 40 тисяч гривень. Про це повідомила начальниця управління по роботі з партнерами «Глобус Банку» Катерина Личана. Всі подробиці про те, хто отримує такі кредити розказуємо тут.

ФОПи виконали 76% річного плану

Як каже Попри війну ФОПи продовжують наповнювати місцеві бюджети — і навіть роблять це активніше, ніж раніше.Як каже аналітика Опендатабот, за дев’ять місяців 2025 року підприємці сплатили понад 44 млрд грн єдиного податку. Це більше, ніж торік, і майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

ТОП-10 компаній в Україні за виторгом

Аналітики переглянули фінансову звітність за 3 квартал 2025 року, яку подали більше 61 тис. українських компаній, і визначили десятку компаній із найбільшим виторгом.

Ввезення електромобілів в Україну

Як повідомив, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, Кабмін у доопрацьованому проєкті бюджету на 2026 рік не підтримав продовження пільги на ввезення електромобілів. Всі подробиці тут.

🧐🚘До речі, купівля вживаного автомобіля часто перетворюється на справжній виклик.

То ж у новому випуску подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua разом із запрошеними експертами поговоримо, як обрати надійне авто, на які хитрощі продавців звертати увагу під час перевірки та що потрібно знати про страхування.

Літня гума взимку

Заміна шин — звичний процес для кожного власника авто. Від правильного вибору залежить не лише комфорт, а й безпека на дорозі. На сьогодні штраф за шини , що не відповідають вимогам, становить від 340 до 680 грн.

Також ми пишемо про те, які ціни в державних, приватних та топових ВНЗ за океаном, а також які загальні річні витрати для іноземного студента. Про це йдеться у статті нижче:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.