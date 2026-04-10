День фінансів: відмова від накопичувальної пенсійної системи та диференційований підхід до зарплат військових

П’ятниця, 10 квітня. Кабмін не відмовився від планів щодо підвищення зарплат військовослужбовців, але більше не розглядає варіант обов’язкової накопичувальної системи для українців.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Накопичувальної пенсійної системи не буде

Міністерство соціальної політики розробляє пенсійну реформу, ключовою відмінністю якої стане відмова від обов’язкової накопичувальної системи, повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Замість повністю обовʼязкової системи в Україні хочуть запровадити добровільну з автозаписом. Спочатку всіх автоматично зараховуватимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цієї опції.

Також Улютін пояснив , чому в Україні не підвищують прожитковий мінімум. За його словами, наразі неможливо підвищити прожитковий мінімум через його прив’язку до великої кількості соціальних і фінансових показників. Перед повноцінною реформою потрібно ухвалити чотири законопроєкти, відв’язати прожитковий мінімум від виплат та запровадити так звану «орудну величину» — окремий показник для розрахунків.

Перегляд зарплат військовим

Кабінет Міністрів не відмовляється від планів щодо підвищення заробітної плати військовослужбовців. Міноборони провело аудит заробітних плат і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму. Ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець.

ФОПи з найманими працівниками

Як свідчать дані Опендатабот, у 2025 році понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий підприємець створює робочі місця. Найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Майже наздоганяє Львівщина — 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 ФОПами.

Дані опитування , яке провело Work.ua, показують, що українці найчастіше звільняються з роботи через незадовільний рівень зарплати. На другому місці опинилася мобілізація. Ще 16% роботодавців кажуть, що працівники йдуть через вигорання.

Колекційні монети в європейських країнах

Колекційні та пам'ятні монети в Європі давно вийшли за межі просто «гарних кружечків з металу». Для одних це шлях «помацати історію», для інших — спосіб довгостроково зберігати капітал, а іноді й заробляти на дефіциті та моді. Для українського інвестора європейський ринок монет цікавий і як колекційне хобі, і як нішевий інструмент диверсифікації, особливо якщо розуміти, де закінчується нумізматика і починається золото як актив.

Ціни на пальне в Україні

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила , що ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.

Зі свого боку у МВФ попереджають , що різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки. Найбільше тягар ляже на найвразливіше населення світу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу та залежними від імпорту економіками.

На початку квітня валютний ринок опинився під серйозним зовнішнім тиском. Головним тригером стали геополітичні події на Близькому Сході, які різко підняли світові ціни на нафту. Для України це мало прямий ефект: бензин А-95 подорожчав щонайменше на 30%, а дизель — до 50%.

Ремонт нафтопроводу «Дружба»

Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу «Дружба» і завершить ремонт навесні, заявив президент Володимир Зеленський на тлі гострого конфлікту з Угорщиною через перебої з постачанням російської нафти.

🗨️ «Ми завершимо ремонт, бо така домовленість. Я сказав їм, що ми закінчимо цієї весни. Там уже багато зроблено… Звісно, зруйновані резервуари не можна швидко відремонтувати», — заявив Зеленський.

12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Майже всі експерти та опитування пророкують однозначну перемогу на цих виборах угорській правоцентристській партії «Тиса», яку очолює Петер Мадяр.

Центри підготовки до нацспротиву

Володимир Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву, який стосується зокрема студентів і школярів. Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти. Зокрема, передбачається впровадження дисципліни «Основи національного спротиву», створення спеціальних центрів підготовки та регулювання використання вогнепальної зброї для практичних занять.

Оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада 8 квітня проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. OLX позитивно оцінила прийняття цього закону, зазначивши, що фінальний текст відповідає найкращим європейським практикам. Водночас в OLX наголосили, що для забезпечення належного впровадження на стороні платформ надзвичайно важливо надати компаніям достатньо часу на підготовку.

Мережа «енергетичних сот»

Україна створює мережу «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена. Крім того, цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. Уряд уже передбачив кошти з резервного фонду на встановлення і приєднання наявних когенераційних установок у 8 регіонах України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.