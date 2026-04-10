Кожен сьомий ФОП створює додаткові робочі місця (регіони -лідери) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

ФОП статистика Україна

Понад 817 тисяч українців працювали на фопів в Україні у 2025 році за даними Державної податкової служби.

Такі дані оприлюднив Опендатабот.

Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий підприємець створює робочі місця.

Де найбільше

Найбільше фопів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Майже наздоганяє Львівщина — 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 фопами.

302 260 фопів працевлаштували понад 817 тисяч українців торік. Наразі на 1 підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, 3 співробітники. Загалом 14% фопів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.

Найбільший приріст підприємців із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%) областях.

Найбільше ж найманих працівників у фопів зафіксовано на Львівщині — 74 648 людей. Далі йде Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272 найманих працівники у фопів.

Загалом, завдяки фопам, понад 2,9 млн українців мали роботу торік: 2,1 млн займають себе самостійно та понад 817 тисяч — працевлаштовані співробітники.

Читайте також Який банк обрати ФОПу? Трійка найкращих за версією FinAwards

«Найкращий банк для клієнтів ФОП». Нагадаємо, 27 березня у Києві відбулася дев'ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards , організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Відзнаки отримали і представники номінації

Пальму першості за результатами голосування отримав monobank | Universal Bank. Клієнти відзначають такі переваги для ФОП: за результатами голосування отримавКлієнти відзначають такі переваги для ФОП:

відкриття та обслуговування рахунку ФОП у monobank безкоштовні, комісії за безготівкові платежі в межах і за межі банку не стягуються;

перекази на власну картку в межах банку також безкоштовні, за межі банку тарифікуються за правилами банків партнерів;

зняття готівки в Україні відбувається з комісією 0,9% від суми, за кордоном 2%. Зарахування готівки безкоштовне. Овердрафт не надається;

керування рахунком доступне через мобільний застосунок, рахунок відкривається дистанційно в один крок для клієнтів банку;

рішення орієнтоване на онлайн-роботу ФОП без відділень, з простим інтерфейсом, швидкою підтримкою та мінімальними витратами часу на банківські операції.

ПУМБ отримав срібло у номінації. Замкнув трійку лідерів АТ «Ідея Банк». отримаву номінації. Замкнув трійку лідерів АТ «Ідея Банк».

