Місце для вашої реклами

Кожен сьомий ФОП створює додаткові робочі місця (регіони -лідери)

Казна та Політика
ФОП статистика Україна
Понад 817 тисяч українців працювали на фопів в Україні у 2025 році за даними Державної податкової служби.
Такі дані оприлюднив Опендатабот.
Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий підприємець створює робочі місця.

Де найбільше

Найбільше фопів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Майже наздоганяє Львівщина — 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 фопами.
302 260 фопів працевлаштували понад 817 тисяч українців торік. Наразі на 1 підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, 3 співробітники. Загалом 14% фопів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.
Найбільший приріст підприємців із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%) областях.
Найбільше ж найманих працівників у фопів зафіксовано на Львівщині — 74 648 людей. Далі йде Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272 найманих працівники у фопів.
Загалом, завдяки фопам, понад 2,9 млн українців мали роботу торік: 2,1 млн займають себе самостійно та понад 817 тисяч — працевлаштовані співробітники.
Нагадаємо, 27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Відзнаки отримали і представники номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП».
Пальму першості за результатами голосування отримав monobank | Universal Bank. Клієнти відзначають такі переваги для ФОП:
  • відкриття та обслуговування рахунку ФОП у monobank безкоштовні, комісії за безготівкові платежі в межах і за межі банку не стягуються;
  • перекази на власну картку в межах банку також безкоштовні, за межі банку тарифікуються за правилами банків партнерів;
  • зняття готівки в Україні відбувається з комісією 0,9% від суми, за кордоном 2%. Зарахування готівки безкоштовне. Овердрафт не надається;
  • керування рахунком доступне через мобільний застосунок, рахунок відкривається дистанційно в один крок для клієнтів банку;
  • рішення орієнтоване на онлайн-роботу ФОП без відділень, з простим інтерфейсом, швидкою підтримкою та мінімальними витратами часу на банківські операції.
ПУМБ отримав срібло у номінації. Замкнув трійку лідерів АТ «Ідея Банк».
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
Finance.ua
Finance.ua
ФОПБізнесРобота
Місце для вашої реклами
