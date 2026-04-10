0 800 307 555
укр
Уряд планує підвищити зарплати військовим, розглядають диференційований підхід

Казна та Політика
53
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Кабінет Міністрів не відмовляється від планів щодо підвищення заробітної плати військовослужбовців. Нові умови контрактів будуть оприлюднені вже за кілька тижнів.
Про це під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Економічна правда.
«Міноборони провело аудит заробітних плат і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму. Ми проговорили з міністром оборони контракти, які будуть формуватися. Думаю, на загал ми зможемо вийти за пару тижнів», — сказала вона.

Диференційований підхід до виплат

Свириденко додала, що ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець.
Нагадаємо, раніше військова омбудсманка Ольга Решетилова заявляла, що для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів. За її словами, питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами:
  • Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону.
  • Друга умова — це оптимізація внутрішніх процесів.
  • Третя — це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.
Також Finance.ua повідомляв, що Верховна Рада України 7 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.
За матеріалами:
Економічна Правда
ЗарплатаВійськовослужбовецьЗСУКабмін
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems