Уряд планує підвищити зарплати військовим, розглядають диференційований підхід Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів не відмовляється від планів щодо підвищення заробітної плати військовослужбовців. Нові умови контрактів будуть оприлюднені вже за кілька тижнів.

Про це під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Економічна правда.

«Міноборони провело аудит заробітних плат і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму. Ми проговорили з міністром оборони контракти, які будуть формуватися. Думаю, на загал ми зможемо вийти за пару тижнів», — сказала вона.

Диференційований підхід до виплат

Свириденко додала, що ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше військова омбудсманка Ольга Решетилова заявляла, що для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів. За її словами , питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами:

Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону.

Друга умова — це оптимізація внутрішніх процесів.

Третя — це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.

Також Finance.ua повідомляв , що Верховна Рада України 7 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

