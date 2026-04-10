Офіційна позиція OLX щодо законопроєкту про оподаткування цифрових платформ Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Закон набуде чинності не раніше 2027 року

Верховна Рада 8 квітня проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. OLX позитивно оцінила прийняття цього закону, зазначивши, що фінальний текст відповідає найкращим європейським практикам.

Про це повідомила пресслужба OLX

«Ми задоволені, що наші думки та позиції враховано, і законопроєкт прийнятий у форматі, що в цілому відповідає європейській практиці», — заявили в компанії.

Хто та скільки платитиме

Оподаткуванню не підлягають продажі, якщо:

користувач здійснює менше ніж 30 операцій на рік;

на рік; загальний дохід від продажів не перевищує 2000 євро.

Якщо ж продавець перевищує ці ліміти, цифрова платформа (наприклад, OLX) почне виконувати функцію податкового агента. Це означає, що сервіс буде зобов’язаний звітувати про доходи таких користувачів та забезпечувати сплату податків від їхнього імені.

В OLX наголосили, що для забезпечення належного впровадження на стороні платформ надзвичайно важливо надати компаніям достатньо часу на підготовку.

Що залишиться незмінним

Редакція законопроєкту до першого читання містить низку важливих обмежень:

положень про розкриття повної банківської інформації користувачів у тексті немає;

користувачів у тексті немає; обов’язок відкривати спеціальні рахунки для торгівлі на маркетплейсах не вводиться.

«Для наших користувачів це означає, що суттєвих змін тут і зараз не відбудеться, адже закон набуде чинності не раніше 2027 року. Більше того, нові правила стосуватимуться лише тих, хто здійснює понад 30 продажів на рік або продає товарів на суму понад 2000 євро», — зазначила пресслужба платформи.

У компанії підсумували, що в 2026 році користувачам платформи не потрібно нічого змінювати, можна безпечно продавати й купувати на OLX, як і раніше.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Міністерство фінансів писав , що електронні платформи, що виконують лише функцію розміщення оголошень, не підпадають під нове регулювання.

Законопроєктом передбачено встановлення неоподатковуваного порогу на рівні 2 тис. євро на рік для продажу товарів фізичними особами. Це означає, що разові продажі особистих або вживаних речей не оподатковуються. Скористатися спрощеним режимом зможуть фізичні особи, які:

не використовують найману працю;

отримують дохід у межах встановленого ліміту (до 834 мінімальних зарплат на рік — близько 7,2 млн грн станом на 2026 рік);

не здійснюють продаж підакцизних товарів.

