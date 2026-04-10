Місце для вашої реклами

В Україні створять центри підготовки до нацспротиву — підписано закон

Казна та Політика
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву, який стосується зокрема студентів і школярів.
Про це повідомляє Верховної ради.
Йдеться про закон № 4826-ІХ щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву — законопроєкт № 13347.
Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях — від середньої до вищої освіти. Зокрема, передбачається впровадження дисципліни «Основи національного спротиву», створення спеціальних центрів підготовки та регулювання використання вогнепальної зброї для практичних занять.
Новий закон змінює підхід до підготовки громадян — замість базової загальновійськової підготовки запроваджується комплексна система нацспротиву.
Підготовка охоплюватиме учнів і студентів незалежно від статі. У навчальних закладах планують запровадити нову дисципліну, а також оновити курс «Захист України».
Окремо передбачено створення спеціалізованих центрів, де проходитимуть практичні заняття, зокрема зі стрільби. Їх організовуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та із використанням інтерактивних тренажерів.
Особи, чия релігія не дозволяє користуватися зброєю, зможуть проходити альтернативні модулі підготовки. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.
Закон також визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення системи підготовки громадян до національного спротиву.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
