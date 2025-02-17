День фінансів: умови підписання угоди про копалини з США та всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ — Finance.ua

День фінансів: умови підписання угоди про копалини з США та всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ Сьогодні 17:45

Понеділок, 17 лютого. Що передбачає підписана угода з ОАЕ, та скільки західні країни-донори виділили Україні впродовж трьох років війни.

Умови підписання угоди про копалини з США. Україна Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про корисні копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки, заявив президент Зеленський. За його словами, якщо в угоді йтиметься про гарантії безпеки, тоді варто їх розглянути у контексті НАТО чи альтернативних механізмів.

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Всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ. Україна та Об’єднані Арабські Емірати Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода про вільну торгівлю із країнами Перської затоки. Також ОАЕ стануть партнером України у створенні першого продовольчого хабу на африканському континенті.

Допомога західних партнерів. Аналітики Кільського інституту світової економіки Аналітики Кільського інституту світової економіки підрахували , що західні країни-донори виділили Україні впродовж трьох років війни проти росії близько 267 млрд євро допомоги, тобто понад 80 млрд євро щороку. Європа в цілому випередила США за обсягом допомоги Україні.

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