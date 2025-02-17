Експерти оцінили шанси України на відновлення після війни — Finance.ua

Експерти оцінили шанси України на відновлення після війни Сьогодні 10:15

Оборонна промисловість може стати рушійною силою післявоєнного економічного відновлення України, заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Business Insider.

«Сьогодні ми бачимо повну реструктуризацію економіки України… Сьогодні перед нами виникає інша економіка», — сказав він.

За його словами, приватний сектор також міг би «масово» використовувати оборонні технології України, як-от безпілотні літальні апарати зі штучним інтелектом і автономні транспортні засоби, які використовуються на передовій.

Він вважає, що ці технології можна застосовувати «для аналізу економіки, руху товарів і послуг у країні та оптимізації їх, щоб зробити їх рентабельнішими й орієнтованими на клієнта».

Старший науковий співробітник корпорації RAND і колишній посол США Вільям Кортні зазначив, що Україна може стати конкурентоспроможним за вартістю виробником широкого спектра військової техніки.

При цьому він вказав на програмне забезпечення, ШІ, робототехніку та колісні транспортні засоби як на ключові галузі, які Україна розвивала від початку війни, і де вона може стати лідером у Європі.

На його думку, через десятиліття після закінчення бойових дій і досягнення стабільного припинення вогню або перемир’я Україна може увійти в десятку країн світу з точки зору виробництва військової продукції.

Макроекономічний аналітик Київської школи економіки Дмитро Круковець також висловив упевненість, що Україна стане сильним гравцем після війни.

А ось науковий співробітник Центру ШІ Вадхвані в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар висловила думку, що Україні буде складно залучити іноземні інвестиції через слабку судову систему і відсутність законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності:

«Капітал може надходити тільки з-за кордону, але ми не побачили справді значних інвестицій, і причина цього у відсутності довіри до уряду, законодавства та судової системи».

Заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради Чарльз Лічфілд зі свого боку додав, що Україні знадобиться її оборонна промисловість для задоволення внутрішніх потреб, і це обмежить можливості експорту.

УНІАН За матеріалами:

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