Президент назвав умову підписання угоди про копалини з США — Finance.ua

Президент назвав умову підписання угоди про копалини з США Сьогодні 15:18

Президент назвав умову підписання угоди про копалини з США

Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про корисні копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі.

«Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі», — Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки.

Він додав, що деякі деталі угоди можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі повинні одразу бути визначені. Якщо ж в угоді йтиметься про гарантії безпеки, тоді варто їх розглянути у контексті НАТО чи альтернативних механізмів.

Президент зауважив, що гарантії безпеки передбачають не лише військову допомогу, але й містять економічні та політичні зобов’язання.

«Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції», — пояснив Зеленський.

Штати обговорюють з Україною угоду про стратегічне партнерство. Нещодавно її представив міністр фінансів США Скот Бессент, який минулого тижня відвідав Київ.

14 лютого в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки повідомили РБК-Україна, що доопрацьований проєкт меморандуму передали США. Того ж дня ЗМІ писали, що Штати хочуть, щоб Україна передала права на 50% «рідкісноземів». Водночас президент відмовився підписувати угоду.

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На полях Мюнхенської конференції Зеленський заявляв, що угода ще не готова, а процес обговорення з американською стороною триває.

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